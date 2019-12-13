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Курилки в аэропортах появятся в начале 2020 года

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Утвержденный Госдумой законопроект о возвращении курилок в российские аэропорты может вступить в силу уже в начале 2020 года. Пассажирам не придется платить за вход в курилки, рассказали «Известиям» представители Шереметьево и Пулково. 

Согласно законопроекту, курить разрешат в специально изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции. 

Во многих аэропортах такие спецкомнаты сохранились еще со времен отсутствия запрета на курение, поэтому вернутся курилки максимально быстро. 

Вступить в силу закон может в конце этого года либо в начале 2020-го. 

Однако для начала документ должен быть утвержден Советом Федерации и подписан президентом. 

Изначально сенаторы были против возвращения курительных комнат в аэропорты, но затем изменили свою точку зрения. Тем не менее, по словам источника «Известий» на рынке, Совфед может рассмотреть проект на последнем заседании 23 декабря. 

При этом риск, что закон в итоге будет отклонен, сохраняется. 
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