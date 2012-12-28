33-летний липчанин выписался из наркодиспансера и пустился во все тяжкие: напал на бывшую и ограбил два магазина
Общество
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12 минут назад
Многострадальная лестница в Каменном логу станет металлической и винтовой
В мэрии думают над заменой и других лестниц лога.
Напомним, эту лестницу жители улиц, находящихся в логу, просят отремонтировать уже несколько лет. Ее регулярно разрушают потоки воды.
Новая лестница будет металлической и винтовой. И на одной лестнице в мэрии не остановятся: администрация обдумывает ремонты спусков с улиц Подовражной и Липовской.
— Безусловно, мы в следующем году хотим продолжить эти ремонты, так как пешеходная инфраструктура, к тому же связанная либо с подъемом, либо спуском — это важно с точки зрения безопасности и пешеходных связей, — рассказал в прямом эфире из центра управления регионом Николай Дергунов.
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