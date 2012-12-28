Житель Москвы обвиняется в поставке детской больнице фальсифицированных приборов

ЛОР-комбайны обошлись больнице в семь миллионов рублей. Деньги возвращены.



В Липецке завершено расследование уголовного дела жителя Москвы, обвиняемого в сбыте фальсифицированных медицинских изделий (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ).По данным следствия, гендиректор компании, специализирующейся на оптовой торговле медицинскими изделиями, продал в феврале 2023 года за семь миллионов рублей липецкой городской больнице ЛОР-комбайны не соответствующие маркировке, нормативной, технической и эксплуатационной документации.«На стадии предварительного следствия обвиняемый признался в содеянном, пояснив все обстоятельства. Его вина подтверждается собранными следователем регионального СК России, в числе которых результаты следственных действий и судебных экспертиз.Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с прокуратурой. Контракт с обвиняемым расторгнут, деньги возвращены», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.