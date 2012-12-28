Сегодня в Липецке: закрытие кинофестиваля, липчане не боятся увольнений, а перед собеседованием предпочитают выпить
Происшествия
71
14 минут назад
Житель Москвы обвиняется в поставке детской больнице фальсифицированных приборов
ЛОР-комбайны обошлись больнице в семь миллионов рублей. Деньги возвращены.
По данным следствия, гендиректор компании, специализирующейся на оптовой торговле медицинскими изделиями, продал в феврале 2023 года за семь миллионов рублей липецкой городской больнице ЛОР-комбайны не соответствующие маркировке, нормативной, технической и эксплуатационной документации.
«На стадии предварительного следствия обвиняемый признался в содеянном, пояснив все обстоятельства. Его вина подтверждается собранными следователем регионального СК России, в числе которых результаты следственных действий и судебных экспертиз.
Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с прокуратурой. Контракт с обвиняемым расторгнут, деньги возвращены», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.
0
0
1
0
0
Комментарии