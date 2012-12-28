33-летний липчанин выписался из наркодиспансера и пустился во все тяжкие: напал на бывшую и ограбил два магазина
Происшествия
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37 минут назад
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Ельчанину подарили украденный телефон: он получил год и месяц лишения свободы
О том, что даритель украл телефон, мужчина знал.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ночью 16 мая этого года мужчина получил в дар украденный телефон «Хуавей». О том, что телефон был украден, он знал.
В тот же день ельчанин обнаружил в чехле телефона банковскую карту и несколько раз расплатился ей в различных торговых точках. Стоимость телефона с чехлом была оценена в 7 530 рублей, а с карты было потрачено 1 383 рублей.
Приговором суда за приобретение ворованного телефона ельчанин получил 360 часов обязательных работ, за кражу с банковского счёта — год лишения свободы. А по совокупности преступлений мужчине назначили 1 год 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
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