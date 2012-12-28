33-летний липчанин выписался из наркодиспансера и пустился во все тяжкие: напал на бывшую и ограбил два магазина
Происшествия
253
сегодня, 11:56
1
Отключение воды в Ссёлках произошло из-за «просадки» электроснабжения на водозаборе
Электроснабжение восстановлено, на полную стабилизацию водоснабжения потребуется какое-то время.
Как сообщили GOROD48 в «РВК - Липецк», на водозаборе, обеспечивающем водоснабжением Ссёлки, произошла кратковременная «просадка» электроснабжения.
— Даже короткое отключение электричества может вызвать нарушение работы системы водоснабжения. Мы уже восстановили работу водозабора и сетей, однако на полное заполнение системы понадобится время, — сообщили в «РВК».
0
0
3
1
2
Комментарии (1)