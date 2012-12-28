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сегодня, 11:56
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Отключение воды в Ссёлках произошло из-за «просадки» электроснабжения на водозаборе

Электроснабжение восстановлено, на полную стабилизацию водоснабжения потребуется какое-то время.

В социальных сетях появилось сообщениеиз микрорайона Ссёлки: «В Сселках половина посёлка — без воды, не работают садик и школа. В чем причина никто не знает. «РВК» молчит, в ЕДС просто принимают заявки. Подвоз воды не организован. Хорошо, что выпал снег, можно натопить».

Как сообщили GOROD48 в «РВК - Липецк», на водозаборе, обеспечивающем водоснабжением Ссёлки, произошла кратковременная «просадка» электроснабжения.

— Даже короткое отключение электричества может вызвать нарушение работы системы водоснабжения. Мы уже восстановили работу водозабора и сетей, однако на полное заполнение системы понадобится время, — сообщили в «РВК».
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Ссёлки
сегодня, 12:21
Где электричество?Время 12ч.20мин.
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