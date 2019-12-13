Происшествия

сегодня, 15:44

«Бил его головой об батарею и металлической трубой»

9 2028
#убийство
«Бил его головой об батарею и металлической трубой»

Предполагаемый виновник смерти мужчины с улицы Гайдара дает признательные показания.

В Липецке задержан подогреваемый в убийстве мужчины на улице Гайдара, решается вопрос о его мере пресечения, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Напомним, что утром 11 декабря на улице Гайдара во дворе дома №13 прохожие нашли труп мужчины. В этот же день был задержан подозреваемый в его убийстве. Выяснилось, что погибшему негде было жить и он напросился к своему знакомому. За день до трагедии мужчины вместе выпили и поссорились. Как написал в своих признательных показаниях хозяин квартиры, сначала он бил гостя кулаками и ногами, потом головой о батарею, между делом использовал металлическую трубу. К концу избиения, потерпевший хрипел в луже крови.

Испугавшись, хозяин квартиры вытащил мужчину на улицу. По пути домой выбросил трубу, а уже в квартире замыл кровь и лег спать. Тем временем, его знакомый истек насмерть кровью.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее к смерти человека, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Липецкой области. – Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по части первой статьи 111 УК РФ – нанесение тяжких телесных повреждений.

9 2028
#убийство

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

сосед

7 минут назад
писать научись
ответить

Красавчик

10 минут назад
Так и надо
ответить

липчанин

32 минуты назад
Правильно писать по-русски- "О БАТАРЕЮ",а не "об батарею".И так в каждой статье.По пять грубейших орфографических ошибок.Стыдно за тех,кто пишет.
ответить

Для прикола вырубил..

36 минут назад
Даеть признательные показания, но все равно подозревается..))
ответить

Череда

57 минут назад
Даа, 21й век, людей бросают умирать на улице. Тварь, хотел убить - добил бы, нет - так вызвал бы скорую, но не так вот вышвырнуть за двор.
ответить

Люди оскотиниваются

59 минут назад
очень быстро. Глубинный народ в заднице России.
ответить

Семён Львович

сегодня, 16:04
Не велика потеря! На два алкаша стало меньше, один отправился на тот свет, а другой отправится — в тюрьму!
ответить

...

сегодня, 16:02
Зверь, он есть зверь
ответить

Перри Мейсон

сегодня, 15:54
"подогреваемый в убийстве"????
ответить

Еще в рубрике

Липчанка открыла игорный клуб и пыталась за 300 000 подкупить полицейского
#игорный бизнес
6
Липчанка открыла игорный клуб и пыталась за 300 000 подкупить полицейского

сегодня, 15:22

Происшествия
Липчанку приговорили к 13 годам колонии за сбыт наркотиков через закладки
#суд #наркотики
16
Липчанку приговорили к 13 годам колонии за сбыт наркотиков через закладки

сегодня, 14:45

Происшествия
В Липецке совершено разбойное нападение на микрофинансовую организацию
#разбой #ограбление
29
В Липецке совершено разбойное нападение на микрофинансовую организацию

сегодня, 12:16

Происшествия
«Люди в черном» на улице Стаханова передрались между собой
#драка #нападение #избиение
60
«Люди в черном» на улице Стаханова передрались между собой

вчера, 13:04

Происшествия
Погибшие в пожаре на улице Зои Космодемьянской отапливали жилье печкой-«буржуйкой»
#пожар
16
Погибшие в пожаре на улице Зои Космодемьянской отапливали жилье печкой-«буржуйкой»

вчера, 12:31

Происшествия
Два человека погибли во время пожара в Липецке
#пожар
6
Два человека погибли во время пожара в Липецке

вчера, 11:44

Происшествия