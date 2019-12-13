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«Бил его головой об батарею и металлической трубой»
Предполагаемый виновник смерти мужчины с улицы Гайдара дает признательные показания.
В Липецке задержан подогреваемый в убийстве мужчины на улице Гайдара, решается вопрос о его мере пресечения, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
Напомним, что утром 11 декабря на улице Гайдара во дворе дома №13 прохожие нашли труп мужчины. В этот же день был задержан подозреваемый в его убийстве. Выяснилось, что погибшему негде было жить и он напросился к своему знакомому. За день до трагедии мужчины вместе выпили и поссорились. Как написал в своих признательных показаниях хозяин квартиры, сначала он бил гостя кулаками и ногами, потом головой о батарею, между делом использовал металлическую трубу. К концу избиения, потерпевший хрипел в луже крови.
Испугавшись, хозяин квартиры вытащил мужчину на улицу. По пути домой выбросил трубу, а уже в квартире замыл кровь и лег спать. Тем временем, его знакомый истек насмерть кровью.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее к смерти человека, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Липецкой области. – Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по части первой статьи 111 УК РФ – нанесение тяжких телесных повреждений.
Напомним, что утром 11 декабря на улице Гайдара во дворе дома №13 прохожие нашли труп мужчины. В этот же день был задержан подозреваемый в его убийстве. Выяснилось, что погибшему негде было жить и он напросился к своему знакомому. За день до трагедии мужчины вместе выпили и поссорились. Как написал в своих признательных показаниях хозяин квартиры, сначала он бил гостя кулаками и ногами, потом головой о батарею, между делом использовал металлическую трубу. К концу избиения, потерпевший хрипел в луже крови.
Испугавшись, хозяин квартиры вытащил мужчину на улицу. По пути домой выбросил трубу, а уже в квартире замыл кровь и лег спать. Тем временем, его знакомый истек насмерть кровью.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее к смерти человека, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Липецкой области. – Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по части первой статьи 111 УК РФ – нанесение тяжких телесных повреждений.
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