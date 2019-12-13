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47 минут назад

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

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Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями. Таким образом, консерваторы получили большинство, которое позволит им проводить политику без оглядки на другие партии. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, Соединённое Королевство покинет ЕС к 31 января 2020 года. По мнению экспертов, в таком составе парламент быстро проведёт все необходимые процедуры, разногласия по которым и привели к досрочным выборам. Теперь следует ожидать, что консервативное правительство продолжит антироссийскую линию на внешнеполитической арене, предупредили аналитики.

В Великобритании прошли досрочные выборы в парламент. Основное противостояние разгорелось между двумя основными партиями страны — Консервативной (КП) и Лейбористской (ЛП).

Согласно предварительным итогам голосования, консерваторы, возглавляемые действующим премьер-министром Борисом Джонсоном, одержали уверенную победу — 364 мандата из 650 в палате общин.

Таким образом, они взяли большинство мест в парламенте, что позволяет тори полностью контролировать процесс выхода страны из Евросоюза — брексит, сообщает russian.rt.com

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