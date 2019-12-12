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«Один дома» снимут снова

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#ремейк
«Один дома» снимут снова

Стали известны актеры ремейка.

В перезапуске культового фильма «Один дома» сыграют актер из фильма Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» Арчи Йейтс, а также Элли Кемпер и Роб Делани, сообщает издание Variety со ссылкой на источники. Арчи Йетс сыграет нового персонажа, а не героя оригинального фильма Кевина Маккалистера, уточняет ТАСС. Изначально планировалось, что Кемпер и Делани сыграют родителей персонажа Йетса, однако теперь источники сообщают, что актеры будут исполнять другие роли. При этом отмечается, что Кемпер еще ведет переговоры относительно участия в картине.

Режиссером фильма выступит Дэн Мазер, над сценарием работают Майки Дей и Стритер Зайдель. Дата премьеры пока не сообщается, пишут «Известия».

Первая часть фильма «Один дома» вышла в 1990 году и собрала в мировом прокате $476,7 млн. Вторая часть, вышедшая в 1992 году, также прошла с большим успехом - $358 994 850 сборов при бюджете в $18 млн.
142
#ремейк

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