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«Один дома» снимут снова
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Стали известны актеры ремейка.
В перезапуске культового фильма «Один дома» сыграют актер из фильма Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» Арчи Йейтс, а также Элли Кемпер и Роб Делани, сообщает издание Variety со ссылкой на источники. Арчи Йетс сыграет нового персонажа, а не героя оригинального фильма Кевина Маккалистера, уточняет ТАСС. Изначально планировалось, что Кемпер и Делани сыграют родителей персонажа Йетса, однако теперь источники сообщают, что актеры будут исполнять другие роли. При этом отмечается, что Кемпер еще ведет переговоры относительно участия в картине.
Режиссером фильма выступит Дэн Мазер, над сценарием работают Майки Дей и Стритер Зайдель. Дата премьеры пока не сообщается, пишут «Известия».
Первая часть фильма «Один дома» вышла в 1990 году и собрала в мировом прокате $476,7 млн. Вторая часть, вышедшая в 1992 году, также прошла с большим успехом - $358 994 850 сборов при бюджете в $18 млн.
Режиссером фильма выступит Дэн Мазер, над сценарием работают Майки Дей и Стритер Зайдель. Дата премьеры пока не сообщается, пишут «Известия».
Первая часть фильма «Один дома» вышла в 1990 году и собрала в мировом прокате $476,7 млн. Вторая часть, вышедшая в 1992 году, также прошла с большим успехом - $358 994 850 сборов при бюджете в $18 млн.
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