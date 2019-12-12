При обсуждении регионального бюджета-2020 депутаты вспомнили Полиграфа Шарикова

На сессии повздорили депутат от КПРФ Сергей Токарев и внефракционный Максим Халимончук.



Сегодня на своей предпоследней сессии 2019 года депутаты областного Совета рассмотрели проект Закона Липецкой области « Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». О его параметрах парламентариям рассказал вице-губернатор, начальник областного управления финансов Вячеслав Щеглеватых.



- Как обстоят дела с предоставлением жилья детям-сиротам? Ранее предполагалось, что все очередники получат свое жилье до 2023 года. Но сейчас в очереди стоят более 600 человек. Какова судьба этого приоритетного проекта? - спросил вице-губернатора депутат Николай Разворотнев.



- На эти цели выделены 320 млн рублей в прошлом году и 470 миллионов в этом. В 2020 году также предусмотрено финансирование этой программы, - ответил вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых.



- Очень много вопросов к этому бюджету. На публичных слушаниях были одни параметры, сейчас - другие. Почему? - спросил депутат Сергей Токарев.



Ему ответили, что за две недели после публичных слушаний администрация области получила из федерального бюджета дополнительно порядка около пяти миллиардов рублей. Их и предложено перераспределить сегодня.



- Зачем тратить такое количество денег, чтобы во всех супермаркетах рассказывать о повышении окладов бюджетников? Прибавки в 5,8% хватит лишь на разовый поход в магазин. Более того, эту прибавку уже съели ресурсоснабжающие организации! Люди при таких зарплатах не могут ни учить своих детей, ни лечиться! Жители попадают в кредитную кабалу, а крупный капитал процветает! Иностранцы охотно заходят к нам из-за дешёвой рабочей силы и отсутствия профсоюзов на их предприятиях. Что делать? Надо всерьёз рассмотреть опыт правительства Иркутской области по увеличению доходной части бюджета. Во-вторых, проанализировать деятельность всех хозяйствующих субъектов, почему у них проседает производство. В-третьих, нужно развивать народные предприятия. У Павла Грудинина в его народном предприятии зарплата рабочих - 70 тысяч рублей, - заявил Сергей Токарев.



В итоге депутаты от КПРФ проголосовали против бюджета-2020.



Депутат от ЛДПР Максим Халимончук поспорил с Сергеем Токаревым, фактически назвав его Шариковым из «Собачьего сердца», у которого был один принцип: «отнять и поделить» Сергей Токарев возмутился нападением на него бывшего лидера региональной организации ЛДПР, заявив, что регламент областного Совета не даёт права депутатам комментировать выступления коллег.



Потом Максим Халимончык поинтересовался проектом «Катящиеся камни». Он спросил, сколько денег на него уже потрачено? Из ответа Вячеслава Щеглеватых следовало, что изначально проект стоил 5 миллиардов рублей, а сейчас ужат до 3,8 миллиардов. В 2012-2019 годах на начало строительства израсходовано около миллиарда рублей.



Депутат от «Справедливой России» Лариса Ксенофонтова попросила выделить средства на оцифровку всех домов, которые попадают в капремонт. «Будут ли выделены эти средства?»



Вячеслав Щеглеватых ответил, что да. «Из резервного фонда главы региона уже дважды выделялись средства для Липецка».



Вячеслав Щеглеватых сообщил парламентариям о том, что доходная часть бюджета следующего года составила 66,1 млрд рублей. Расходы бюджета - 69,2 млрд рублей. Как и прежде, на социальную сферу будет выделено более 60% всех расходов.



Четверть расходов областного бюджета - 17,7 млрд рублей - предусмотрена на реализацию социальной политики. На строительство жилья для детей-сирот выделено почти 400 млн рублей. Более 500 миллионов рублей составят социальные выплаты липчанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.



На развитие образования в 2020 году отдадут каждый пятый рубль бюджета, или 15,8 млрд рублей. Из этой суммы более миллиарда получат строители, которые должны достроить школу на улице 50 лет НЛМК, возвести новые школы в микрорайоне «Европейский», в селе Пятницкое Измалковского района и в Усмани. Также планируется строительство трех детсадов в Липецке. 400 миллионов будет направлено на создание дополнительных мест в яслях для детей до 3 лет.



Здравоохранению в следующем году будет выделено 6,6 млрд рублей (9,5% от всех расходов бюджета). Часть этих средств потратят на реконструкцию областного перинатального центра, на продолжение строительства хирургического корпуса областного онкодиспансера, строительство хирургического корпуса детской областной больницы, возведение нового здания для Добровской районной больницы. В 2020 году будет продолжено строительство фельдшерско-акушерских пунктов. На это потратят почти 160,2 млн рублей.



На физкультуру и спорт зарезервированы 1,8 млрд рублей. Почти 900 млн рублей выделяются на строительство новых спортивных объектов. Среди них - многофункциональный спорткомплекс, 50-ти метровый бассейн и крытый футбольный манеж в парке «Молодёжный» в Липецке. Свой Дворец спорта появится в Долгоруково.



Кроме того, в бюджете будущего года 153 млн. рублей будет распределено на завершение строительства трех сельских ДК.



Значительную часть средств - 15,7 млрд рублей (22,7%) будет направлена на исполнение раздела «Национальная экономика».



На этой же сессии депутаты внесли изменения в областной Закон «Об оплате труда работников областных государственных учреждений». С нового года будут увеличены должностные оклады так называемых «указных» категорий работников сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и туризма. В среднем заработная плата работающих в этих сферах специалистов составит 31 087 рублей, то есть увеличится на 5,8%. На эти цели в проекте бюджета предусмотрено более 730 млн рублей. Кроме того, в следующем году планируется дважды поднять зарплату младшим воспитателям и помощникам воспитателей. С 1 января – на 10% и с 1 июля - еще на 10%. В январе на 7,5% будет увеличены и зарплаты педагогических работников учреждений здравоохранения. На это бюджетом предусмотрено почти 100 млн рублей.



Также с начала года планируется увеличение минимального размера оплаты труда на 850 рублей - до 12 130 рублей. На это предусмотрено почти 230 млн рублей (в целом на повышение уровня жизни дополнительно направят свыше миллиарда рублей).

