Происшествия
сегодня, 10:52
Водитель «BMW», сбивший ворота Христорождественого собора, задержан автоинспекторами
12 декабря около половины первого ночи автомобиль «BMW», двигаясь на большой скорости, врезался в ворота Христорождественского собора.
27-летний водитель автомобиля задержан сотрудниками ГИБДД. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.
«Пока водитель привлечен к ответственности за управление тонированным автомобилем», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, .
27-летний водитель автомобиля задержан сотрудниками ГИБДД. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.
«Пока водитель привлечен к ответственности за управление тонированным автомобилем», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, .
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