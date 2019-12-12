Происшествия

сегодня, 10:52

Водитель «BMW», сбивший ворота Христорождественого собора, задержан автоинспекторами

10 1938
#авария #ДТП
1
Водитель «BMW», сбивший ворота Христорождественого собора, задержан автоинспекторами
12 декабря около половины первого ночи автомобиль «BMW», двигаясь на большой скорости, врезался в ворота Христорождественского собора.

27-летний водитель автомобиля задержан сотрудниками ГИБДД. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.

«Пока водитель привлечен к ответственности за управление тонированным автомобилем», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, .    


10 1938
#авария #ДТП
1

Комментарии (10)

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гостья

7 минут назад
вот и все всё поняли, что ничего ему не будет
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Иномарки DURACAM

9 минут назад
Иномарки - корень зла! Лучше купить козла
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Отпетушитель

20 минут назад
петушили уже? Бог вам в помощь тогда
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Гость

34 минуты назад
От освидетелства отказался но при этом пояснил что вышел 3 литра корволола.
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Обкуренный участковый

36 минут назад
На камеру его снимите и в ватсап скиньте.
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Гость

40 минут назад
Залил зенки козлина поганый и за руль сел.
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дальнобойщик

41 минуту назад
что за законы? проверка на алко и нарко должна быть по умолчанию! придумали отмазку - отказ от освидетельствования, ну какой бред...как и неделя борьбы с тонировками - а потом весь год катайся отстёгивай и норм. права налево направо торгуют. где купить танк для безопасной езды?
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пдд

сегодня, 11:11
А за ДТП и отказ проходить освидетельствование, решили не привлекать? Город 48 повнимательней давайте.
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Гость

сегодня, 11:09
А чего же его не привлекли к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования? За тонировку штраф, а за отказ и штраф и лишение прав!Наверное дюже блатной попался
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Теперь анафеме

сегодня, 11:08
Его придадут. Забор денег стоит.
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