Общество

37 минут назад

Мэрия поддержала протест жителей 19-го микрорайона

4 917
#строительство #долгострой #публичные слушания
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Мэрия поддержала протест жителей 19-го микрорайона

Для реконструкции спортивного центра не выделят дополнительную землю.

Глава администрации Липецка подписала постановление о запрете на отклонение от параметров разрешенного строительства при реконструкции долгостроя в 19 микрорайоне. Отказ мотивирован тем, что в администрацию Липецка поступили многочисленные возражения от жильцов многоквартирного дома, с которым соседствует спортивный центр — долгострой.

Ранее судьбу земельного участка возле дома №4 на улице Полиграфической обсуждали на публичных слушаниях. В комиссию по землепользованию поступило коллективное обращение (150 подписей жильцов Полиграфической,4) против расширения участка для реконструкции долгостроя. Жильцы высотки выступили против продолжения строительства спортивного центра. По их мнению, при возведении здания были нарушены строительные нормативы: от спортивного центра до жилого дома 16,5 метра, хотя должно быть 20. В итоге в квартиры нижних этажей не попадает солнечный свет, их жильцы вынуждены использовать искусственное освещение. Кроме того, проектом предусмотрено недостаточное количество парковочных мест для посетителей центра, следовательно, машины будут парковать во дворе многоэтажки. При строительстве центра была уничтожена зеленая территория, которая отделяла дом от дороги, и использовалась для прогулок с детьми и отдыха пожилых людей. 150 жителей дома категорически против соседства с шестиэтажным спортцентром. Они уверены, что это здание не имеет права на существование и требуют его снести.

А вот 172 липчанина, вставшие на защиту проекта, придерживаются другого мнения. Они уверены, что долгострой надо завершить и ввести в эксплуатацию. Их позиция строится на том, что в 19 микрорайоне недостаточно спортивных объектов.
4 917
#строительство #долгострой #публичные слушания
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Комментарии (4)

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да

10 минут назад
* руководство, полное незнание нормативов
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Никуда оно не попрет

23 минуты назад
Вопрос, так и будет стоять недодел.
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LIDIJA

29 минут назад
20 Лет просим землю для приюта, не дают.
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Вопрос

29 минут назад
Финал какой ? Ввысь попрёт здание или под землю ! ?
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