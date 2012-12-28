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сегодня, 21:19
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В Липецком магазине женщина швыряла ребенка как куклу

Полиция проверит видео, на котором мать обращается со своим ребенком словно с игрушкой

В Сети опубликовано видео, на котором женщина ведет себя с непоседливым ребенком словно он тряпичная кукла. Как утверждается, видео снято в магазине «Чижик» на левом берегу Липецка.

На видео ребенок встает в коляске, и женщина рывком выдергивает ее из-под ног малыша: он летит лицом в пол. Затем женщина бросает его в корзинку для товаров. По пути в торговый зал она ему отвешивает затрещину.

Чрезмерно нервным поведением матери заинтересовались в полиции.

Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, по факту публикации видео будет проведена проверка.

Отреагировал на видео и детский омубдсмен Липецкой области Юрий Таран.

— Грубое поведение женщины, которое не укладывается в голове, и которое очень сложно оправдать эмоциональностью или раздражительностью. Незамедлительно связался с правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних, чтобы максимально оперативно была проверена информация и установлена личность этой женщины. Главное сейчас — это состояние здоровья и безопасность ребенка. После выяснения всех обстоятельств, органы системы профилактики должны принять решение в интересах ребенка. Буду лично контролировать данную ситуацию, — сообщил GOROD48 Юрий Таран.
жестокое обращение с детьми
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Нервная мать
37 минут назад
Зато налог на бездетность платить не будет! Мать же! А еще защитники найдутся, если в старости этой матери помогать дите не будет. Как так, мать же.. Мать! Но матери разные!
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Алкан лтз
39 минут назад
Ужас ужас ужас!
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