В Липецком магазине женщина швыряла ребенка как куклу

Полиция проверит видео, на котором мать обращается со своим ребенком словно с игрушкой

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В Сети опубликовано видео, на котором женщина ведет себя с непоседливым ребенком словно он тряпичная кукла. Как утверждается, видео снято в магазине «Чижик» на левом берегу Липецка.На видео ребенок встает в коляске, и женщина рывком выдергивает ее из-под ног малыша: он летит лицом в пол. Затем женщина бросает его в корзинку для товаров. По пути в торговый зал она ему отвешивает затрещину.Чрезмерно нервным поведением матери заинтересовались в полиции.Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, по факту публикации видео будет проведена проверка.Отреагировал на видео и детский омубдсмен Липецкой области Юрий Таран.— Грубое поведение женщины, которое не укладывается в голове, и которое очень сложно оправдать эмоциональностью или раздражительностью. Незамедлительно связался с правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних, чтобы максимально оперативно была проверена информация и установлена личность этой женщины. Главное сейчас — это состояние здоровья и безопасность ребенка. После выяснения всех обстоятельств, органы системы профилактики должны принять решение в интересах ребенка. Буду лично контролировать данную ситуацию, — сообщил GOROD48 Юрий Таран.