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1896
34 минуты назад
10

Уголовники сделали в колонии два подкопа

По некоторым данным, в одном из сел Грязинского района сегодня ночью в магазине украли одежду, а на трассе люди, облаченную в робу похожую на арестантскую, пытались останавливать машины. По данным некоторых СМИ, сбегать заключенные начали еще накануне.

Следственный комитет и прокуратура Липецкой области проводят следственные действия по факту побега шестерых уроженцев Узбекистана и Таджикистана, отбывавших наказание в колонии №2 Липецка за распространение наркотиков и изнасилования. В том числе возбуждено уголовное дело по факту допущенной сотрудниками УФСИН халатности, которая способствовала побегу заключенных.

Как сообщает Тelegram-канал «Baza», «…осуждённые выкопали в заброшенном цеху яму-отверстие, которое выходило на внутреннюю запретную зону, где ходит караул. Затем заключённые сделали ещё один подкоп — под забор — и смогли выйти с территории колонии. По словам источников, длина одного из подкопов 37 метров».

Тelegram-канал «Mash», передает, что «…всех сотрудников Липецкой ИК ждёт служебная проверка. Следователи будут интересоваться, кто мог снабдить шестерых заключённых лопатами для подкопа, почему те не попали на камеры и куда девали землю.

Сотрудники полиции обходят дома в СНТ Ситовка, Воскресеновка и Копцевы Хутора, — это ближайшие к колонии н.п. Предварительно, преступники могут скрываться в пустых домах и дачах, которые оставили на зиму...

...Заключённые Липецкой Ик-2 планировали побег более полугода — они вырыли тоннель общей длиной около 65 метров в промзоне, где обрабатывали дерево. И сбежали ещё вчера.

По данным Mash, пятеро граждан Узбекистана и один Таджикистана сбежали ещё накануне. Предполагаемый организатор — 26 летний Даврон Джабаров. Причина побега — перевод части группы в категорию опущенных, из-за статей за изнасилование.

Сотрудники ФСИН заметили подкоп и отсутствие заключенных ещё накануне и почти сутки пытались найти беглецов своими силами.
Сегодня утром к делу уже подключились сотрудники из Москвы».

Как сообщается в паблике липецкой славянской организации «Полк», «….есть информация что сегодня в Карамышево в 2:00 ночи на трассе в магазине своровали вещи... Так же были замечены в Частной Дубраве, кидались под машины и пугали жителей, также были в зэковской робе»
побег
УФСИН
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Лиза
2 минуты назад
Надеюсь, их быстро разыщут. Почему сотрудники тюрьмы сразу не объявили тревогу, ждали, чтобы преступники убежали подальше?
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Эколог
6 минут назад
Так они под машины не кидались ,а пытались остановить ,завладеть транспортом и уехать.
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Интересно
10 минут назад
А кто помог,этим бандюганам?И почему не подняли тревогу сразу по всему городу.Много вопросов,ну разберайтесь.
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Дед
11 минут назад
А лопаты наверно на озоне заказали с доставкой?
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Интересно
11 минут назад
А кто помог,этим бандюганам?И почему не подняли тревогу сразу по всему городу.Много вопросов,ну разберайтесь.
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Такса глубоководная.
13 минут назад
Побег из Шоушенка.
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Во как
15 минут назад
Вот это новость на всю страну.Верх безолаберности.Молите Бога,чтобы они ничего не натворили.
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житель
17 минут назад
Почему заброшенный цех был открыт, что можно было легко туда проникнуть? Это не территория города, где (хотя и не положено) тоже открыты старые заброшенные здания , а тюрьма. Где лопаты? как они копали? наверное, есть пособники из числа работников за энную сумму!!!
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ага
17 минут назад
За сутки они уж до Питера добежали, или до Душанбе
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Андрей
24 минуты назад
Монте Кристо отдыхает.
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