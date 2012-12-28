Следком возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников УФСИН, допустивших побег из колонии в Липецке
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Происшествия
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34 минуты назад
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Уголовники сделали в колонии два подкопа
По некоторым данным, в одном из сел Грязинского района сегодня ночью в магазине украли одежду, а на трассе люди, облаченную в робу похожую на арестантскую, пытались останавливать машины. По данным некоторых СМИ, сбегать заключенные начали еще накануне.
Как сообщает Тelegram-канал «Baza», «…осуждённые выкопали в заброшенном цеху яму-отверстие, которое выходило на внутреннюю запретную зону, где ходит караул. Затем заключённые сделали ещё один подкоп — под забор — и смогли выйти с территории колонии. По словам источников, длина одного из подкопов 37 метров».
Тelegram-канал «Mash», передает, что «…всех сотрудников Липецкой ИК ждёт служебная проверка. Следователи будут интересоваться, кто мог снабдить шестерых заключённых лопатами для подкопа, почему те не попали на камеры и куда девали землю.
Сотрудники полиции обходят дома в СНТ Ситовка, Воскресеновка и Копцевы Хутора, — это ближайшие к колонии н.п. Предварительно, преступники могут скрываться в пустых домах и дачах, которые оставили на зиму...
...Заключённые Липецкой Ик-2 планировали побег более полугода — они вырыли тоннель общей длиной около 65 метров в промзоне, где обрабатывали дерево. И сбежали ещё вчера.
По данным Mash, пятеро граждан Узбекистана и один Таджикистана сбежали ещё накануне. Предполагаемый организатор — 26 летний Даврон Джабаров. Причина побега — перевод части группы в категорию опущенных, из-за статей за изнасилование.
Сотрудники ФСИН заметили подкоп и отсутствие заключенных ещё накануне и почти сутки пытались найти беглецов своими силами.
Сегодня утром к делу уже подключились сотрудники из Москвы».
Как сообщается в паблике липецкой славянской организации «Полк», «….есть информация что сегодня в Карамышево в 2:00 ночи на трассе в магазине своровали вещи... Так же были замечены в Частной Дубраве, кидались под машины и пугали жителей, также были в зэковской робе»
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