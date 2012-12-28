Уголовники сделали в колонии два подкопа

По некоторым данным, в одном из сел Грязинского района сегодня ночью в магазине украли одежду, а на трассе люди, облаченную в робу похожую на арестантскую, пытались останавливать машины. По данным некоторых СМИ, сбегать заключенные начали еще накануне.