Липецкая вечЁрка: жуткая авария под Ельцом, арест автомошенников и захват леса

Сегодня, 25 октября, под Ельцом после столкновения загорелись два автомобиля, в Липецке арестовали 10 автомошенников, и суд вынес решение по делу о захвате леса.