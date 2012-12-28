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Липецкая вечЁрка: жуткая авария под Ельцом, арест автомошенников и захват леса
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35 минут назад

Липецкая вечЁрка: жуткая авария под Ельцом, арест автомошенников и захват леса

Сегодня, 25 октября, под Ельцом после столкновения загорелись два автомобиля, в Липецке арестовали 10 автомошенников, и суд вынес решение по делу о захвате леса.

Под Ельцом на 389-м километре трассы «Дон» столкнулись «Лада Калина» и «ГАЗель». После столкновения обе машины загорелись.

В аварии погиб 61-летний водитель легковушки, водитель «ГАЗели» не пострадал. Машины выгорели полностью.





Фото: УМВД России по Липецкой области

По предварительным данным, «Ладу Калину» выбросило на встречную полосу после столкновения с манипулятором. А потом она столкнулась с «ГАЗелью».

Накануне водители сбили трех человек, двое из которых — дети.

Правобережный суд арестовал сразу десять человек, подозреваемых в автомошенничестве, одна подозреваемая отправилена под домашний арест.

По данным GOROD48, мошенников было в два с лишним раза больше. Остальных пока устанавливают. Предприимчивые граждане находили водителей для инсценировки страховых случаев, а после получения выплат по ОСАГО в судебном порядке взыскивали со страховых компаний большие суммы. 

Уголовное дело возбуждено статье «Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием служебного положения».  В него объединено 28 производств. Пострадавшими по делу проходят две страховые компании.

«В том числе с использованием служебного положения. Значит и гаишников притянули за уши к скамейке», — предположил Депутат.

В полиции рассказали еще об одном способе мошенничества. Липчанке предложили передать показания счётчика с помощью некого приложения. Женщина перешла по присланной ссылке и ее банковский счет обнулился.

Еще о шести новых способах мошенничества можно узнать  здесь.

Предприимчивый гражданин задумал построиться в Балашовском лесничестве Грязинского района. Но успел только сделать бетонное основание для ограды длиной 85 метров. А потом его остановили прокуроры, нагрянувшие с проверкой по наводке лесников.

Прокуратура взыскала с гражданина через суд 111 800 рублей за ущерб, нанесённый почве и демонтаж бетонного основания.

Комментаторы GOROD48, по всей видимости, знают значительно больше о такого рода делах.

«Между селами Капитанщино и Кореневщино таких участков полно — расчищают лес и домища строят», — доложил Житель города.

«Таких предприимчивых по Липецкой области пруд пруди, в лес по грибы, ягоды не зайти, весь лес захватили, куда власть смотрит, или она тоже в теме?», — добавил Лесной олень.

Ночью в Липецкой области ожидаются заморозки до -1 градуса. Утром возможен туман. Днем воздух может прогреться до +9 градусов.

И обратите внимание, в БСМП запретили посещения пациентов и ввели масочный режим. Все из-за подъема заболеваемости ОРВИ. 
вечЁрка
ДТП
автомошенники
лес
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