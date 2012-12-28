Жуткая авария на трасе «Дон»: сгорели «Калина» и «ГАЗель»

На дороге лежит труп погибшего водителя «Калины». Возможно, в его машине кто-то остался.



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Несколько минут назад под Ельцом на 389-м километре трассы «Дон» столкнулись «Лада Калина» и «ГАЗель». После столкновения оба автомобиля загорелись.— По предварительным данным, водитель «Калины» выехал на встречную полосу. Он погиб. Водитель «ГАЗели» не пострадал, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.Погибшему водителю было 60 лет. Возможно погибших больше — салон «Калины» еще не осмотрен.Движение в месте аварии не затруднено.