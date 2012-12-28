Школьные туалеты без перегородок — на время ремонта, камера в предбаннике — для отслеживания вандалов
Происшествия
760
22 минуты назад
2
Жуткая авария на трасе «Дон»: сгорели «Калина» и «ГАЗель»
На дороге лежит труп погибшего водителя «Калины». Возможно, в его машине кто-то остался.
— По предварительным данным, водитель «Калины» выехал на встречную полосу. Он погиб. Водитель «ГАЗели» не пострадал, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Погибшему водителю было 60 лет. Возможно погибших больше — салон «Калины» еще не осмотрен.
Движение в месте аварии не затруднено.
0
6
2
1
1
Комментарии (2)