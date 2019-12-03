Жители 19 микрорайона разделились на два лагеря в вопросе строительства спортивного центра

Одни требуют снести здание, вторые — достроить.

Комиссия по землепользованию и застройке Липецка подвела итоги очередных публичных слушаний, посвященных вопросам предоставления земли и разрешений на продолжение строительства или его начало. На обсуждение было вынесено свыше 20 строительных проектов, много внимания было посвящено вопросу со спортивным центром.



Недостроенное здание, готовое на 88%, находится на улице Полиграфической в 19 микрорайоне. Оно соседствует с домом №4 по той же улице. Жильцы этой высотки выступили резко против продолжения строительства спортивного центра. По их мнению при возведении здании были нарушены СНиП «Планировка и застройка городских и сельских поселений» в части нормативного расстояния между объектом и домом: по нормативу – 20 м, а в действительности – 16,5 м. Как итог - нарушена инсоляция: жители нижних этажей дома вынуждены использовать искусственное освещение квартир днем круглый год. Кроме того, проектом предусмотрено недостаточное количество парковочных мест для посетителей центра, следовательно, машины будут парковаться во дворе многоэтажки, что создаст неудобства для жителей дома. При строительстве объекта была уничтожена зеленая территория, считают противники проекта. Она отделяла дом от дороги, пыли, углекислого газа и использовалась для прогулок с детьми и отдыха пожилых людей. 150 жителей дома категорически против соседства с шестиэтажным спортцентром. Они уверены, что это здание не имеет права на существование и требуют его снести.



А вот 172 липчанина, вставшие на защиту проекта, придерживаются обратного мнения. Они уверены в том, что долгострой надо завершить и ввести в эксплуатацию. Их позиция строится на том, что в 19 микрорайоне недостаточно спортивных объектов.



Комиссия, оценив доводы стороны, пришла к мнению, что земельный участок для продолжения строительства спортивного центра предоставлять не стоит. С этой рекомендацией итоги слушаний отправили на стол Евгении Уваркиной. Именно за главой города последнее слово в вопросе разрешения или отказа в предоставлении земли под строительные проекты.



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