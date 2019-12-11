В Липецке переписывать население будут 922 человека

В регионе создана комиссия по проведению Всероссийской переписи населения

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На территории Липецкой области для осуществления координации работы по подготовке к Всероссийской переписи населения-2020 сформирована комиссия во главе с заместителем главы администрации Липецкой области Александром Рябченко. В состав комиссии вошли руководитель Липецкстата Александр Зайцев, представители региональных подразделений федеральных министерств и ведомств, органов исполнительной власти и местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации. Уже состоялось первое заседание комиссии, до конца декабря планируется провести еще одно, сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецстата.Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года также созданы во всех районах и городах области. Как правило, комиссию возглавляет глава администрации или его заместитель. Липецке председателем комиссии является заместитель мэра Константин. Власов.На районном уровне уже проведены 22 заседания комиссии. На них рассмотрены первоочередные вопросы подготовки к предстоящей переписи, результаты работы регистраторов по актуализации списков домов, приняты решения о наведении порядка в адресном хозяйстве. В настоящее время идет привязка списка адресов к интерактивным картам в автоматизированной системе по проведению переписи, разработка организационного плана, конечная задача которого – деление территории на переписные и счетные участки в зависимости от средней нагрузки на переписчика. Она должна составить 550 человек. На переписи населения в области будет задействовано 2074 переписчика, в частности, в городе Липецке – 922. Кроме того, будут работать 346 стационарных переписных участков.Перепись населения позволяет увидеть полную картину жизни в стране, поэтому ее проведение очень важно для общества и государства.Первые итоги Всероссийской переписи населения 2020 года планируется подвести уже в декабре 2020 года, предварительные итоги будут обнародованы в феврале 2021 года, а публикация окончательных итогов будет происходить поэтапно в 2021-2022 годах.По итогам переписи населения 2010 года численность постоянного населения Липецкой области составила 1 миллион 173 тысячи 513 человек. В Липецке проживало 508,9 тысяч человек.