Погода в Липецке

15 минут назад

Снега нет и не ожидается: в Липецкой области до +5

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#потепление
Снега нет и не ожидается: в Липецкой области до +5

В ближайшие трое суток в Липецкой области на фоне повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков, местами туман, на дорогах местами гололедица. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 11 и 12 декабря - около нуля градусов, что на 5-6 градусов выше нормы, 13 декабря прогнозируется небольшое понижение до 3 градусов мороза, что, однако на 3 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 декабря в Липецкой области облачно, без существенных осадков, местами туман. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от 0 до 5 градусов тепла.

В Липецке облачно, без существенных осадков. Температура ночью будет около нуля градусов, днем она составит от 2 до 4 градусов тепла.

День 10 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1989 году – 25 градусов мороза.

76
#потепление

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