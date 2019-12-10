15 минут назад
Снега нет и не ожидается: в Липецкой области до +5
В ближайшие трое суток в Липецкой области на фоне повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков, местами туман, на дорогах местами гололедица.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 декабря в Липецкой области облачно, без существенных осадков, местами туман. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от 0 до 5 градусов тепла.
В Липецке облачно, без существенных осадков. Температура ночью будет около нуля градусов, днем она составит от 2 до 4 градусов тепла.
День 10 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1989 году – 25 градусов мороза.