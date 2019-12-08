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Автоподстава или детские игры? В Ельце дети бросаются под колеса машин

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#дети #правила дорожного движения
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Автоподстава или детские игры? В Ельце дети бросаются под колеса машин

Игры на дороге могут кончиться трагедией.

Ельчане в социальных сетях активно обсуждают видеозапись случая на проезжей части. Там группа детей едва не угодила под колеса автомобиля, когда они внезапно высыпали на пешеходный переход. Ельчане рассуждают, что это было – простые детские игры или продуманная автоподстава.



Пользователи соцсети указывают, что такие же сюжеты видели в других районах Ельца: «Ребят, это подстава: я его во многих районах видел, он сестру маленькую под машины толкал», «Лучковские аферисты подрастают». Впрочем, многие склонны объяснять поведение детей на дороге простым испугом или желанием немного пошалить. Вместе с этим ельчане сходятся во мнении, что взрослым не помешает напомнить своим детям правила поведения на дороге, а автомобилистам быть внимательнее возле пешеходных переходов. «Да с такими пешеходами и враги не нужны автолюбителям», «Просто кто-то не получает ремня. Родители должны ежедневно вдалбливать в голову нормы поведения везде, в т.ч. и переходе через дорогу», «Надо было выйти и уши открутить», высказывают мнение ельчане. 
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#дети #правила дорожного движения
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Комментарии (6)

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Сам по себе

3 секунды назад
Проезд, а стоимость топлива, з/ч и автобусов?
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Дети член.. нососов

8 минут назад
Ублюдошные детишки Ублюдошных родителей. Нужно было догнать и научить уважать взрослых... Такие детишки в чужих руках не обс.. и рались
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Проезд

22 минуты назад
2011 год - 8 рублей. 2019 - 24. Стабильность.
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Гость

35 минут назад
Занятная игра.Какие дети,такие и игры.
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Skrip

39 минут назад
Ну и как назвать таких детишек ублюдками,уродами т.д.Это же милашки которые просто шалят на проезжей части.Конечно более продвинутые зоозащитники называют эти забавы испугом.Так вот для тех кто ратует выдрать ремнем имейте ввиду что можете в ближайшее время даже за мысль *ВЫДРАТЬ* попасть на нары.А все лишь потому что определенный круг депутатов подталкивают закон *О домашнем насилии*.Рекомендую ознакомиться с с статьями Стамбульской конвенции.
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Журавлик

47 минут назад
Обдолбаюца снюсами и в компьютерные игры и страдают фигнёй. Детей надо сдавать в православные школы, чтобы времени не было, только в молитве будет дисциплина.
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