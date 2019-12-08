Автоподстава или детские игры? В Ельце дети бросаются под колеса машин

Игры на дороге могут кончиться трагедией.

Ельчане в социальных сетях активно обсуждают видеозапись случая на проезжей части. Там группа детей едва не угодила под колеса автомобиля, когда они внезапно высыпали на пешеходный переход. Ельчане рассуждают, что это было – простые детские игры или продуманная автоподстава.Пользователи соцсети указывают, что такие же сюжеты видели в других районах Ельца: «Ребят, это подстава: я его во многих районах видел, он сестру маленькую под машины толкал», «Лучковские аферисты подрастают». Впрочем, многие склонны объяснять поведение детей на дороге простым испугом или желанием немного пошалить. Вместе с этим ельчане сходятся во мнении, что взрослым не помешает напомнить своим детям правила поведения на дороге, а автомобилистам быть внимательнее возле пешеходных переходов. «Да с такими пешеходами и враги не нужны автолюбителям», «Просто кто-то не получает ремня. Родители должны ежедневно вдалбливать в голову нормы поведения везде, в т.ч. и переходе через дорогу», «Надо было выйти и уши открутить», высказывают мнение ельчане.