Липчанин стал самым возрастным в России силачом элитного класса

Николай Грачев не перестает удивлять.

Несколько десятков атлетов стали участниками Кубка Евразии по силовому троеборью и его отдельным движениям по версии Национальной ассоциации пауэрлифтинга (НАП) в ГДМ «Октябрь». Но особняком вновь стоит выступление уникального силача из Липецкого района Николая Грачева.

Атлет, занесенный в «Книгу рекордов Гиннеса», принял участие в соревнованиях по жиму штанги на бицепс. Напомним, что в этом виде спортсмен берет снаряд со специальной стойки, затем опускает руки вниз и, сгибая руки в локтях, делает один жим. Грачев среди ветеранов 60-65 лет в самой легкой весовой категории до 52 кг был единственным участником и, естественно, занял бы первое место с любым результатом.

Но, как рассказал GOROD48 сам атлет, ему было важно «победить самого себя». В лучшем своем подходе он осилил 37,5 кг (месяц назад на аналогичных соревнованиях его результат был 35 кг). Кому-то может показаться, что это немного, но получается, что спортсмен взял «на бицепс» три четверти собственного веса – а это уже из серии «а вам слабо?».

Достигнутый результат позволил Грачеву выполнить норматив класса «Элита», принятого в пауэрлифтинге и котирующегося выше мастера спорта международного класса.

Как утверждает Грачев, он стал первым российским пенсионером, попавшим в «Элиту» в жиме на бицепс.