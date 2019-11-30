Липецкие культуристы не подставят соперникам вторую щеку

Вместо этого они продемонстрируют груды мышц в пляжном бодибилдинге и фитнесс-бикини.

Первый день зимы в Липецке пройдет под знаком силы и атлетизма. В ГДМ «Октябрь» весь день будут проходить соревнования людей с грудами мышц.

В 10.00 стартует Кубок Евразии по силовому троеборью и его отдельным движениям по версии Национальной федерации пауэрлифтинга (НАП).

Как рассказал GOROD48 президент липецкой областной федерации пауэрлифтинга Денис Григорьев, на помост выйдут десятки атлетов из нескольких областей. Почетным гостем турнира станет Денис Коробейников, вице-президент НАП.

В 18.00 на сцене дворца стартует турнир по пляжному бодибилдингу и фитнесс-бикини «Lipetsk Men’s Physique and Bikini Stars». Пляжный бодибилдинг отличается от классического тем, что спортсмены выходят на помост в шортах, и жюри оценивает атлетов по рельефу мышц от пояса и выше.

Ожидался в Липецке и необычный турнир – по спортивным пощечинам. Суть такова, что атлеты поочередно раздают друг другу оплеухи открытой ладонью, победит тот, кто выдержит максимальное количество ударов. Но «подставлять щеку» атлетам в этот раз не придется: соревнования смогут провести только после того, как в Москве будет официально зарегистрирована Всероссийская федерация спортивных пощечин, уже набравших популярность с мире.