Чемпион проверил бицепс

Николай Грачев поставил над собой эксперимент.

В Воронеже прошел Кубок Черноземья по силовому троеборью и отдельным упражнениям по версии Союза пауэрлифтеров России (СПР). Как всегда такое событие не обошлось без уникального липчанина, трижды рекордсмена «Книги Гиннеса» Николая Грачева.

На этот раз Грачев решил поставить над собой эксперимент и подал заявку на выступление в жиме штанги на бицепс. По условиям спортсмен должен взять штангу со специальной стойки, опустить ее на вытянутых руках вниз и по команде согнуть руки в локтях, дотянувшись до плеч. В зачет идет вес, который возьмет атлет в одной попытке.



Как рассказал GOROD48 Николая Грачев, в последний раз в упражнениях «на бицуху» он соревновался еще в ранней молодости. Но этот раз Грачев показал результат, который кому-то на первый взгляд покажется не высоким – 35 кг. Но, во-первых, нужно учитывать возраст атлета – 64 года, а во вторых - его собственный вес, который составляет ровно 50 кг. Получается, что липчанин взял на бицепс две трети собственного веса – это уже из серии «А вам слабо?».

В наилегчайшей весовой категории до 52 кг среди спортсменов 60-70 лет Николай Грачев занял первое место.

А радовать умопомрачительными килограммами он собирается в конце ноября на первенстве мира по гиревому спорту в Белоруссии. Гиревой спорт – одна из основных специализаций атлета, ему принадлежат несколько ветеранских рекордов мира.