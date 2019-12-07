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В Липецкой области плюсовые температуры будут даже ночью

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#Погода
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В Липецкой области плюсовые температуры будут даже ночью

8 декабря погода в Липецкой области будет неустойчивой, местами пройдут небольшие ﻿осадки – преимущественно снег и мокрый снег, на дорогах местами гололедица. ﻿Среднесуточные температуры составят около нуля градусов, что на 6 градусов выше ﻿нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег и мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем температура составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой снег и мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла.

8 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 33 градуса мороза.

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#Погода
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Комментарии (3)

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Любовь Гуридова

6 минут назад
Все от Бога!
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Мечтатель

50 минут назад
А ещё было бы лучше, если лето наступило в Декабре!
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ЗЛЮЧКА

55 минут назад
Сиротская неполноценная Зима.
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