В Липецкой области плюсовые температуры будут даже ночью

8 декабря погода в Липецкой области будет неустойчивой, местами пройдут небольшие ﻿осадки – преимущественно снег и мокрый снег, на дорогах местами гололедица. ﻿Среднесуточные температуры составят около нуля градусов, что на 6 градусов выше ﻿нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег и мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем температура составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой снег и мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла.

8 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 33 градуса мороза.