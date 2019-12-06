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Судно с россиянами арестовали в Сингапуре

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#санкции
Судно с россиянами арестовали в Сингапуре

Удержание — следствие санкций США.

Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.

Судно попало в американский список санкций по КНДР в августе 2018 года. Минфин США утверждает, что оно участвовало в поставках в Северную Корею очищенных нефтепродуктов.

По словам Аникина, в Сингапуре у судна сломались вспомогательные двигатели. При этом большинство компаний отказываются их ремонтировать из-за того, что оно под ограничительными мерами. При этом доставленных из России ремонтников власти Сингапура не пустили на борт под разными предлогами.

Судно прибыло с грузом в Сингапур 26 февраля 2019 года, когда местная таможня решила досмотреть контейнеры. После этого она захотела связаться с владельцами груза, которые долго не выходили на связь. «Судно было вынуждено стоять в порту, набегали портовые сборы, и в один момент портовый агент предъявил компании претензию на 1,3 миллиона сингапурских долларов, или около 61 миллиона рублей», — пояснил Улискин. Он добавил, что компания не может выплатить такую сумму.
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#санкции

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