«Опель Астра» врезался в дерево: пострадала женщина-водитель

Авария произошла в Усманском районе. Женщина не справилась с управлением.



В шесть утра 4 декабря на дороге Усмань-Студенки 32-летняя женщина не справилась с управлением автомобилем «Опель Астра» и съехала с дороги. Машина врезалась в дерево. Женщина, как сообщает Госавтоинспекция, с места аварии была доставлена в усманскую ЦРБ.