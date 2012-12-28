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сегодня, 10:33
6

«Опель Астра» врезался в дерево: пострадала женщина-водитель

Авария произошла в Усманском районе. Женщина не справилась с управлением.

В шесть утра 4 декабря на дороге Усмань-Студенки 32-летняя женщина не справилась с управлением автомобилем «Опель Астра» и съехала с дороги. Машина врезалась в дерево. Женщина, как сообщает Госавтоинспекция, с места аварии была доставлена в усманскую ЦРБ.

авария
ДТП
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Комментарии (6)

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Сначала новые
В домике
17 минут назад
Сидела в телефоне, постоянно вижу в руках телефоны...
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69
42 минуты назад
Ждём комментарии про отбирание прав у шестидесятилетних.
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Римма Маркова
48 минут назад
Ездить надо уметь. Дерево жалко
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НЛМК
20 минут назад
А вы умеете, нас научите???
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Баба Нюра
сегодня, 10:44
А что ж никто не пишет, что после 30 лет не разрешать управлять авто? На прошлой неделе 75-ти летняя в ДТП попала (не так сильно), так столько возмущений было....
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Горожанин
сегодня, 10:41
Ши надо варить ,а она на кобылв железную залезла Нужно бы голову себе свернула бы.
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