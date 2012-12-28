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Происшествия
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сегодня, 10:33
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«Опель Астра» врезался в дерево: пострадала женщина-водитель
Авария произошла в Усманском районе. Женщина не справилась с управлением.
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