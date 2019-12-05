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Ступень ракеты может упасть в Тюменской области

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#космос #ракета
Ступень ракеты может упасть в Тюменской области

Жителей региона предупредили о «космической» угрозе.

Роскосмос предупредил власти Тюменской области о возможном падении на территории трех муниципальных образований ступени космической ракеты-носителя "Союз-2", сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.Как уточнил в четверг источник ТАСС в ракетно-космической отрасли, 10 декабря с космодрома Плесецк планируется запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником навигации "Глонасс-М".

- 10, резерв 11 декабря 2019 года с 11:30 до 13:30 часов (с 09:30 до 11:30 мск) состоится пуск ракеты космического назначения "Союз-2". При запуске всегда определяется вероятная зона падения. Одна из них - это ненаселенные части Тобольского, Уватского и Вагайского районов Тюменской области, - сказали в пресс-службе.

В МЧС пояснили, что в указанное время районы объявляются временно опасными, и людей настоятельно призывают не выходить в тайгу и поля. В ведомстве уточнили, что перед пуском ракеты, 6 декабря (с резервом на два последующих дня) будет совершен облет района возможного падения ступени ракеты-носителя.
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#космос #ракета

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