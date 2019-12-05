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Прошлой зимой травмы получили 6666 детей

4 402
#травмы
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Прошлой зимой травмы получили 6666 детей

Из них пациентами областной детской больницы стали 389 дошкольников и школьников.

В травматолого-ортопедическое отделение областной детской больницы вчера поступил травмировавший на улице Липецка колено мальчик. Радуясь первому снегу, он катался с горки и напоролся на кусок торчащей из земли арматуры.

А сегодня мы попытались выяснить, сколько вообще детей и подростков получили травмы прошлой зимой. В облздраве GOROD48 сообщили, что за медицинской помощью в эту пору года обратились 6666 несовершеннолетних, из которых в разные отделения областной детской больницы попали 389 человек.

- Поверьте, нет ни секунды, чтобы у нас на приеме не было травмированных детей, - сказал заведующий травматологическим отделением клиники Владимир Назаров. - Вот напишите, что в городе есть три травматологических отделения для взрослых, а для детей - одно на всю область! Только вчера мы приняли 89 малолетних пациентов с разными травмами.

Самыми частыми травмами Владимир Назаров на ранения, полученные детьми и подростками в ДТП. Как правило, детей сбивают во дворах и на дорогах по невнимательности как водителей, так и их самих. Зачастую дети не могут вспомнить обстоятельства наезда на них из-за того, что смотрели в этот момент в смартфон. А вот заведующий травматолого-ортопедическое отделение областной детской больницы Владимир Ярлыков самом частой травмой прошлой зимы назвал падение с тюбингов или, как их называют дети, ватрушек.

- Это абсолютно неуправляемое средство передвижения. От этого оно опасно. Это говорю я, человек, профессионально занимающийся горнолыжным спортом. Вот получивших травмы при падении с санок у нас не так много, как тех, кто ударился о здание, автомобиль или дерево, спускаясь с горки на тюбинге.

А вот хитом летних травм стали переломы и ушибы, полученные подростками при езде на скутерах. Кстати, на этих летних каникулах в областную детскую больницу с травмами обратились 8027 детей, из которых 647 были госпитализированы.
4 402
#травмы
1

Комментарии (4)

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lugov

47 секунд назад
Сказочник, или в начале?
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Сказочник

8 минут назад
Ну, прям, как число дьявола, только без одной шестёрки в конце!
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Я

20 минут назад
Какое говорящее число.
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Свят Свят Свят

сегодня, 16:39
Сгинь, нечистая!
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