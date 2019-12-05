Прошлой зимой травмы получили 6666 детей

Из них пациентами областной детской больницы стали 389 дошкольников и школьников.

В травматолого-ортопедическое отделение областной детской больницы вчера поступил травмировавший на улице Липецка колено мальчик. Радуясь первому снегу, он катался с горки и напоролся на кусок торчащей из земли арматуры.



А сегодня мы попытались выяснить, сколько вообще детей и подростков получили травмы прошлой зимой. В облздраве GOROD48 сообщили, что за медицинской помощью в эту пору года обратились 6666 несовершеннолетних, из которых в разные отделения областной детской больницы попали 389 человек.



- Поверьте, нет ни секунды, чтобы у нас на приеме не было травмированных детей, - сказал заведующий травматологическим отделением клиники Владимир Назаров. - Вот напишите, что в городе есть три травматологических отделения для взрослых, а для детей - одно на всю область! Только вчера мы приняли 89 малолетних пациентов с разными травмами.



Самыми частыми травмами Владимир Назаров на ранения, полученные детьми и подростками в ДТП. Как правило, детей сбивают во дворах и на дорогах по невнимательности как водителей, так и их самих. Зачастую дети не могут вспомнить обстоятельства наезда на них из-за того, что смотрели в этот момент в смартфон. А вот заведующий травматолого-ортопедическое отделение областной детской больницы Владимир Ярлыков самом частой травмой прошлой зимы назвал падение с тюбингов или, как их называют дети, ватрушек.



- Это абсолютно неуправляемое средство передвижения. От этого оно опасно. Это говорю я, человек, профессионально занимающийся горнолыжным спортом. Вот получивших травмы при падении с санок у нас не так много, как тех, кто ударился о здание, автомобиль или дерево, спускаясь с горки на тюбинге.



А вот хитом летних травм стали переломы и ушибы, полученные подростками при езде на скутерах. Кстати, на этих летних каникулах в областную детскую больницу с травмами обратились 8027 детей, из которых 647 были госпитализированы.