В Липецке продолжают делать бизнес на стариках

Пенсионерам продают дешевую технику втридорога.

В редакцию GOROD48 обратился житель Липецка Алексей. Его семья попала в неприятную ситуацию, связанную с навязыванием услуг. Тесть Алексея, 90-летний пенсионер и инвалид по зрению, живет один. До последнего времени он не мог нарадоваться тому, что выгодно установил дома фильтр для питьевой воды. До того, как не узнал, что на нем, практически слепом старике, ушлые люди сделали бизнес.



- Тесть живет один, когда мы в очередной раз приехали к нему с продуктами, он, радостный, сразу повел нас с женой в кухню: «Смотрите, мне фильтр поставили!». Мы начали проверять договор и расспрашивать тестя. Он рассказал, что по квартирам в его многоэтажке в 9 микрорайоне ходили молодые парни и пришли к нему. Сказали, что из компании «Водоснабжение». Тесть им открыл. Они спросили, как у него с холодной водой, все ли его устраивает. Потом спросили, ветеран ли он. Тесть принес удостоверение ветерана труда. Непрошеные гости его сразу обрадовали: «Ну тогда сейчас вам со скидкой ставить будем! Подписывайте договор, несите 12 900 рублей». Парни все быстренько смонтировали и удалились, - рассказывает Алексей. - Я посмотрел на этот фильтр. Это обычный «Кристалл», который вместе с монтажом стоит до 4 000 рублей. На лицо чистой воды обман!



Алексей пришел с договором в "Водоснабжение". Там у него приняли претензию и быстро на нее ответили: фильтр для воды такой товар, который нельзя вернуть, о том, что заказчик работ — слепой старик они не знали, два года сервисного обслуживания заказчик получил в подарок, да и вся покупка ему обошлась всего в 12 900 рублей, а не в 24 000 — полную стоимость товара и услуги по прайсу. Короче, живите и радуйтесь! Алексей понимает, что денег ему не вернуть, но ему очень страшно за стариков, которых тоже могут обмануть: «Раньше на пенсионерах делали бизнес цыгане и «Орифлеймы», а теперь такие якобы коммунальные конторы. У нас слепой старик. Они могли ему подсунуть и договор на кредит в миллиард рублей».



- По факту, мы сейчас говорим о мошенниках. К сожалению, в нашей стране есть такие люди, - констатирует директор межрегионального общественного учреждения «Агентство по защите прав потребителей» Александр Попов. - Во-первых, стоит самим запомнить и убедить стариков, что не стоит открывать дверь сомнительным людям, вступать с ними в контакт и, тем более, подписывать какие-то документы. Во-вторых, несмотря на то, что фильтры не подлежат возврату, все же можно попробовать расторгнуть договор. Это непросто, но реально.



Александр Попов солидарен с мнением Алексея в той части, что объектом подобного бизнеса чаще всего являются доверчивые старики. Все, кто попал в аналогичную ситуацию, могут получить бесплатную консультацию в «Агентстве по защите прав потребителей» («горячая линия» - 34-57-62).



В компании «Водоснабжение» на диалог не настроены. «Я видела эту филькину грамоту, по телефону ничего мы говорить не будем» - рявкнули в юридическом отделе компании.