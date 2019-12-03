В России

15 минут назад

Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках

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Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
В России появятся электронные трудовые книжки. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс, а также ряд других законов, приняла Государственная дума РФ в окончательном чтении, сообщают Известия.

С 1 января 2021 года работник сможет выбрать между бумажным или электронным документом. При этом работодатель обязан в письменном виде уведомить подчиненных об этом праве до 30 июня 2020 года.

А тем, кто впервые устраивается на работу после 1 января 2021 года, бумажные трудовые книжки оформлять уже не будут.

«Изменения затронут около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Важно, что переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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