В России
15 минут назад
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
В России появятся электронные трудовые книжки. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс, а также ряд других законов, приняла Государственная дума РФ в окончательном чтении, сообщают Известия.
С 1 января 2021 года работник сможет выбрать между бумажным или электронным документом. При этом работодатель обязан в письменном виде уведомить подчиненных об этом праве до 30 июня 2020 года.
А тем, кто впервые устраивается на работу после 1 января 2021 года, бумажные трудовые книжки оформлять уже не будут.
«Изменения затронут около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Важно, что переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
С 1 января 2021 года работник сможет выбрать между бумажным или электронным документом. При этом работодатель обязан в письменном виде уведомить подчиненных об этом праве до 30 июня 2020 года.
А тем, кто впервые устраивается на работу после 1 января 2021 года, бумажные трудовые книжки оформлять уже не будут.
«Изменения затронут около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Важно, что переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.