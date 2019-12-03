Происшествия
сегодня, 11:25
Автомобиль на площади Героев потушили сотрудники трех силовых ведомств
Слаженная работа Росгвардии, ДПС и МЧС помогла спаси машину.
Сегодня в 8:35 на улице Гагарина в районе дома №60а на ходу загорелся автомобиль «Фольксваген Пассат».
К счастью очевидцами происходящего оказались сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Управления Россгвардии по Липецкой области, которые начали тушить пламя с помощью огнетушителя.
- Дым продолжал накапливаться, а электропроводка тлеть из-за замыкания, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - После оценки происходящего сотрудники Россгвардии закрыли капот, ограничив поступление кислорода к очагу возгорания.
В это время к Росгвардейам присоединился экипаж ДПС. Автоинспекторы расчистили коридор для пожарного расчета, который уже следовал на улицу Гагарина. Вскоре пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
К счастью очевидцами происходящего оказались сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Управления Россгвардии по Липецкой области, которые начали тушить пламя с помощью огнетушителя.
- Дым продолжал накапливаться, а электропроводка тлеть из-за замыкания, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - После оценки происходящего сотрудники Россгвардии закрыли капот, ограничив поступление кислорода к очагу возгорания.
В это время к Росгвардейам присоединился экипаж ДПС. Автоинспекторы расчистили коридор для пожарного расчета, который уже следовал на улицу Гагарина. Вскоре пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
а че
Ещё лет 40 отъездит