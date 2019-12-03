Происшествия

сегодня, 11:25

Автомобиль на площади Героев потушили сотрудники трех силовых ведомств

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#пожар
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Слаженная работа Росгвардии, ДПС и МЧС помогла спаси машину.

Сегодня в 8:35 на улице Гагарина в районе дома №60а на ходу загорелся автомобиль «Фольксваген Пассат».

К счастью очевидцами происходящего оказались сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Управления Россгвардии по Липецкой области, которые начали тушить пламя с помощью огнетушителя.

- Дым продолжал накапливаться, а электропроводка тлеть из-за замыкания, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - После оценки происходящего сотрудники Россгвардии закрыли капот, ограничив поступление кислорода к очагу возгорания.

В это время к Росгвардейам присоединился экипаж ДПС. Автоинспекторы расчистили коридор для пожарного расчета, который уже следовал на  улицу Гагарина. Вскоре пожарные оперативно ликвидировали возгорание.


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#пожар
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Комментарии (2)

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а че

34 минуты назад
Фольксваген Пассат». -это разве автомобиль?
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Ещё лет 40 отъездит

45 минут назад
Конечно берите берите конченный инохлам 30-40 лет от роду. А автоваз дерьмо да да да....
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