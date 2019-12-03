Автомобиль на площади Героев потушили сотрудники трех силовых ведомств

Слаженная работа Росгвардии, ДПС и МЧС помогла спаси машину.

Сегодня в 8:35 на улице Гагарина в районе дома №60а на ходу загорелся автомобиль «Фольксваген Пассат».



К счастью очевидцами происходящего оказались сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Управления Россгвардии по Липецкой области, которые начали тушить пламя с помощью огнетушителя.



- Дым продолжал накапливаться, а электропроводка тлеть из-за замыкания, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - После оценки происходящего сотрудники Россгвардии закрыли капот, ограничив поступление кислорода к очагу возгорания.



В это время к Росгвардейам присоединился экипаж ДПС. Автоинспекторы расчистили коридор для пожарного расчета, который уже следовал на улицу Гагарина. Вскоре пожарные оперативно ликвидировали возгорание.





