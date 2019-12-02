Происшествия
15 минут назад
Ночной дровосек был пьян и хотел приключений
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Полиция установила мужчину, который рубил во дворе многоэтажки дерево.
Полицейским удалось вычислить ночного дровосека с улицы Вермишева. Там вечером 16 ноября у дома № 28 мужчина пытался срубить дерево.
- Установлено, что дерево повредил 26-летний житель Липецка. Участковый уполномоченный составил на нарушителя протокол по ст. 8.28 КоАП и направил материалы для рассмотрения в лесной надзор, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - Мужчина объяснил свою выходку тем, что выпил и решил похулиганить.
Попытка срубить дерево может влететь липчанину в копеечку. Согласно п.1 ст. 8.28 КоАП незаконная рубка деревьев наказывается штрафом до 4 000 рублей. Кроме того, его могут обязать возместить ущерб, нанесенный городу.
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- Установлено, что дерево повредил 26-летний житель Липецка. Участковый уполномоченный составил на нарушителя протокол по ст. 8.28 КоАП и направил материалы для рассмотрения в лесной надзор, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - Мужчина объяснил свою выходку тем, что выпил и решил похулиганить.
Попытка срубить дерево может влететь липчанину в копеечку. Согласно п.1 ст. 8.28 КоАП незаконная рубка деревьев наказывается штрафом до 4 000 рублей. Кроме того, его могут обязать возместить ущерб, нанесенный городу.
309