Ночной дровосек попал на видео

Мужчина пытался срубить дерево.

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Странная ситуация попала в объектив камеры одного из жильцов дома № 28 на улице Вермишева. Там под покровом темноты вчера неизвестный мужчина решил срубить дерево, растущее возле подъезда. Ночной дровосек несколько раз ударил топором по стволу, но дерево ему не поддалось. Тогда разгневанный мужчина сел в автомобиль и уехал.Напомним, что по местным нормативам рубить деревья в жилой зоне уполномочены только специализированные организации. Они проводят такие работы только по официальным заявкам и в рабочее время.