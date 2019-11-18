Общество

43 минуты назад

Ночной дровосек попал на видео

8 860
#дерево

Мужчина пытался срубить дерево.

Странная ситуация попала в объектив камеры одного из жильцов дома № 28 на улице Вермишева. Там под покровом темноты вчера неизвестный мужчина решил срубить дерево, растущее возле подъезда. Ночной дровосек несколько раз ударил топором по стволу, но дерево ему не поддалось. Тогда разгневанный мужчина сел в автомобиль и уехал.

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Напомним, что по местным нормативам рубить деревья в жилой зоне уполномочены только специализированные организации. Они проводят такие работы только по официальным заявкам и в рабочее время.
8 860
#дерево

Комментарии (8)

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3 минуты назад
Это злой вальяжный автогаражевладелец.
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как всегда

7 минут назад
Когда дерево упадет во двор, сразу придет комиссия из 10 человек и будет репу чесать.
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Житель

9 минут назад
Стукачку темную
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Посетитель сайта

12 минут назад
Надо же, в соседнем с моим доме-стукачок проявился!
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Житель

21 минуту назад
Я его посадил, я его и срублю!
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Народ сейчас

22 минуты назад
Упорот на всю голову
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Вот так и знал, что

25 минут назад
сейчас на жигулях ездят в основном неадекваты...
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Гость

30 минут назад
Какие кадры пропадают. По номеру авто вычислить и в Сибирь лес валить лет на 6...)
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