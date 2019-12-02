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Стало известно, когда на улице Космонавтов установят новые остановочные павильоны

7 563
#остановки #ремонт дорог
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Стало известно, когда на улице Космонавтов установят новые остановочные павильоны

Подрядчик на работы уже найден.

Поставка и монтаж новых остановочных павильонов на улице Космонавтов в Липецке должны закончиться к 16 декабря. Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, торги на услуги уже завершены. Монтаж павильонов начнется в ближайшее время.

Задача замены остановок легла в обязанность МУП «Липецкая городская транспортная компания», а не подрядчика по ремонту улицы Космонавтов компании «Руслан-1». Покупку и монтаж 12 павильонов первоначально оценили в 3 540 000 рублей. Аукцион прошел с незначительным дисконтом: победило предложение ООО «Труженик» в 3 522 300 рублей. Подрядчик в ближайшее время должен подписать контракт и приступить к выполнению задания.

Остановочные павильоны, которые установят на улице Космонавтов, похожи не те, что можно увидеть на Театральной площади, они выполнены из металла и стекла.


остановки.jpg

Часть остановок на улице Космонавтов уже обновлена. Эта инициатива предпринимателей, которые ведут на остановках бизнес. Например, новые павильоны появились в районе ТЦ «Ноябрьский».

Вместе с этим заканчивается первая очередь реконструкции проспекта Победы. Как сообщили GOROD48 в компании «Руслан-1», которая выполняет там работы, в течение недели на проспекте установят все недостающие урны.
7 563
#остановки #ремонт дорог
1

Комментарии (7)

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Я

1 минуту назад
Жители, согласен только бетонные,из металла украдут в скупку
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Перри Мейсон

5 минут назад
Жители, согласен. И напряжение подвести. Киловольт 6-10 я думаю достаточно будет.
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Жители

10 минут назад
Остановки нужны бетонные чтоб дебилы пипецкие не разломали,вместо стекла решетки
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Интересно

11 минут назад
А как эти павильоны установят на остановках Прогресс и ОЦКНТ? Там людм из-за абсолютно ненужных карманов оставили метр - уже сейчас не разойтись... А ведь там густонаселенные районы, народу много, в том числе и пенсионеров. И еще деталь - обновляя Космонавтов, плиткой замостили под стоящие там уродские павильоны с киосками - если их сносить, то плитку раскурочат, получается? опять деньги на ветер. Вот как всегда... вроде делают нормальную вещь, но через за-----, с проектом полная неразбериха - когда уже горе-заказчиков из Департамента дорожного хозяйства погонят?
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Денис

16 минут назад
Проспект Победы просто шикарный провода убрали под Землю и уродские киоски снесли прям глаз радуется!!!!!!! Жаль что на ост до сих пор не предусмотрены веб камеры лучше бы они были не стеклянными но с веб камерами.
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123

21 минуту назад
А когда освещение сделают на Арбате, установят урны, скамейки. Плитку уложили, а остальное не собираются вообще делать?
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Журналисты-оптимисты

44 минуты назад
Надо было в заголовке написать-" когда планируют установить", а когда установят-вопрос, у нас любят всё перекопать и со всем этим великолепием в зиму уйти.
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