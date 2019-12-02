Стало известно, когда на улице Космонавтов установят новые остановочные павильоны

Подрядчик на работы уже найден.

Поставка и монтаж новых остановочных павильонов на улице Космонавтов в Липецке должны закончиться к 16 декабря. Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, торги на услуги уже завершены. Монтаж павильонов начнется в ближайшее время.Задача замены остановок легла в обязанность МУП «Липецкая городская транспортная компания», а не подрядчика по ремонту улицы Космонавтов компании «Руслан-1». Покупку и монтаж 12 павильонов первоначально оценили в 3 540 000 рублей. Аукцион прошел с незначительным дисконтом: победило предложение ООО «Труженик» в 3 522 300 рублей. Подрядчик в ближайшее время должен подписать контракт и приступить к выполнению задания.Остановочные павильоны, которые установят на улице Космонавтов, похожи не те, что можно увидеть на Театральной площади, они выполнены из металла и стекла.Часть остановок на улице Космонавтов уже обновлена. Эта инициатива предпринимателей, которые ведут на остановках бизнес. Например, новые павильоны появились в районе ТЦ «Ноябрьский».Вместе с этим заканчивается первая очередь реконструкции проспекта Победы. Как сообщили GOROD48 в компании «Руслан-1», которая выполняет там работы, в течение недели на проспекте установят все недостающие урны.