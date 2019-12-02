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39-летний житель области убил двумя ударами 33-летнего сожителя матери

15 1965
#убийство
39-летний житель области убил двумя ударами 33-летнего сожителя матери
28 ноября в селе Казаки Елецкого района умер 33-летний местный житель. По предварительным данным, причиной его смерти стала травма живота с разрывом внутренних органов. Оказалось, что эту травму он получил во время ссоры с 39-летним сыном своей сожительницы. 

«По версии следствия, 28 ноября между подозреваемым и сожителем его матери произошел конфликт. В ответ на цензурную брань пьяного 33-летнего сожителя, подозреваемый нанес ему удары кулаком по голове и животу. После чего подвез до дома, где спустя несколько часов он скончался», - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

39-летнего мужчину задержали. Вину в преступлении он признал и раскаялся в содеянном. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).
15 1965
#убийство

Комментарии (15)

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Масяня

14 минут назад
Зачем же на цензурную брань так реагировать, хотя и цензурные слова есть ОГО-ГО-ГО!
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Марат

15 минут назад
Надо было синяка сожителя в сортире утопить без следов
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Пенсионер

16 минут назад
Его мама Ала Пугачева?
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А

33 минуты назад
Интересно если она родить материнский капитал дадуть?
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Логика

41 минуту назад
сколько же лет маме, если ее сыну 39 лет.... и она жила с 33-х летним мужиком....
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Инопланетянин

43 минуты назад
В любви все возрости покорни. Однозначно мать выновата
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Удивляюсь

59 минут назад
Сожитель умер, а МАТРЯ уцелела...
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Вообще

сегодня, 12:38
НЕ ПАТРИОТ, цензурная брань-это не матерная, " дурак" и т.д.
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гость

сегодня, 12:34
я мать я умею танцевать....гимн рсп.
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НЕ ПАТРИОТ

сегодня, 12:33
Animal planet., Там ещё "В ответ на цензурную брань"... - Знаете такую?)))
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