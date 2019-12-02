39-летний житель области убил двумя ударами 33-летнего сожителя матери

28 ноября в селе Казаки Елецкого района умер 33-летний местный житель. По предварительным данным, причиной его смерти стала травма живота с разрывом внутренних органов. Оказалось, что эту травму он получил во время ссоры с 39-летним сыном своей сожительницы.



«По версии следствия, 28 ноября между подозреваемым и сожителем его матери произошел конфликт. В ответ на цензурную брань пьяного 33-летнего сожителя, подозреваемый нанес ему удары кулаком по голове и животу. После чего подвез до дома, где спустя несколько часов он скончался», - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.



39-летнего мужчину задержали. Вину в преступлении он признал и раскаялся в содеянном. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

