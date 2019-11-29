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Липецкая вечЁрка: жертвы гололёда, битва за врачей и эфир с губернатором
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 29 ноября.
Гололёд - центральная тема дня. Вчера вечером спасатели предупредили, что в Липецке будет скользко. Городские коммунальные службы сразу вышли на дороги и начали обрабатывать тротуары и дороги, работало 35 единиц спецтехники. Труды коммунальщиков уберегли не всех. Только в травмпункт сокольской больницы пришли 20 человек с растяжениями и ушибами, вывихами и переломами. Всего за вчерашний день и эту ночь медикам Ельца и Липецка обратились 156 жертв гололёда. Мэр Липецка принимает жалобы на скользкие улицы в соцсетях.
А Игорь Артамонов ответит на вопросы жителей Липецкой области в социальных сетях. В середине декабря Губернатор проведет прямой эфир в «Инстаграм», «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Тем временем на Орловщине бьют тревогу: Липецк переманивает врачей, суля миллионы. На местном ТВ в рекламных роликах «прямым текстом» призывают орловских врачей переезжать в Липецкую область. «Надо, наверное, с липецким губернатором договариваться, чтобы не шел на нашу территорию. Или искать преференции. Иначе мы потеряем квалифицированные кадры», считает депутат областного Совета Орловской области, лидер фракции «Справедливой России» Руслан Перелыгин.
Пока врачи думают брать или нет липецкие миллионы, в нашем регионе стало меньше получателей материнского капитала. В 2018 году в Липецкой области распределили 5470 сертификатов на материнский капитал — на 34 меньше, чем в 2017 году и на 1654 меньше, чем в 2016-м. Это связано с падением рождаемости.
А Игорь Артамонов ответит на вопросы жителей Липецкой области в социальных сетях. В середине декабря Губернатор проведет прямой эфир в «Инстаграм», «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Тем временем на Орловщине бьют тревогу: Липецк переманивает врачей, суля миллионы. На местном ТВ в рекламных роликах «прямым текстом» призывают орловских врачей переезжать в Липецкую область. «Надо, наверное, с липецким губернатором договариваться, чтобы не шел на нашу территорию. Или искать преференции. Иначе мы потеряем квалифицированные кадры», считает депутат областного Совета Орловской области, лидер фракции «Справедливой России» Руслан Перелыгин.
Пока врачи думают брать или нет липецкие миллионы, в нашем регионе стало меньше получателей материнского капитала. В 2018 году в Липецкой области распределили 5470 сертификатов на материнский капитал — на 34 меньше, чем в 2017 году и на 1654 меньше, чем в 2016-м. Это связано с падением рождаемости.
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