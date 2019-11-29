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На Орловщине бьют тревогу: Липецк переманивает врачей, суля миллионы

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#медицина #миллион #подъемные #земский доктор
На Орловщине бьют тревогу: Липецк переманивает врачей, суля миллионы

Также в Орловской области заявлют, что в их регионе нужны преференции для удержания медработников

Депутат областного Совета Орловской области, лидер фракции «Справедливой России» Руслан Перелыгин на сессии 29 ноября пожаловался на рекламу, которую крутят по местному телевидению, сообщают «Орловские новости».

По словам Перелыгина, в рекламных роликах «прямым текстом» призывают орловских врачей переезжать в Липецкую область и обещают им не только миллион рублей по программе «Земский доктор», но и еще миллион рублей от губернатора. По мнению парламентария, Орловская область должна вмешаться и удерживать кадры.

«Надо, наверное, с липецким губернатором договариваться, чтобы не шел на нашу территорию. Или искать преференции. Иначе мы потеряем квалифицированные кадры», - заявил Руслан Перелыгин.

Напомним, в Липецкой области, для привлечения врачей запустили программу «Земский доктор». По этой программе врач при переезде в сельскую местность может рассчитывать на единовременную выплату в размере миллиона рублей, а недавно начала действовать программа « Губернаторский миллион», также предусматривающую выплату 1 миллиона рублей при переезде медика в Липецкую область. 

В октябре этого года глава Липецкой области Игорь Артамонов вручил сертификат на получения «Губернаторского миллиона» врачу-реаниматологу Михаилу Сальникову, которого переманили в Липецк из Воронежа.

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#медицина #миллион #подъемные #земский доктор

Комментарии (17)

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Медикам орловщины

3 минуты назад
Вас кинут-это лохотрон!
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Ссёлки

11 минут назад
Про Ссёлки всё правда.... Построили несколько лет назад современный офис врача общей практики и для детского врача. Абдулаева приезжает только 2 раза в неделю. Все кабинеты пустуют. Ежедневно работает только регистратура. Также пустует квартира для врача.... Наверное,все врачи принимают в частных клиниках.... В Сокол-Мед уже тоже очередь,чтобы пройти УЗИ или другое обследование. В Сокольский дневной стационар работающему человеку не попасть---засилье инвалидов и пенсионеров....
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А

12 минут назад
Сейчась и в Орле будуть давать милиони и ещо. Лучше ветеринаром работать чем некоторих нацистов лечить
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ну

18 минут назад
нечего чурки врачи мосву упоковали полностью
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цирк

22 минуты назад
вот что значит ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ВЫБОРОВ ,корень всех бед и несчастий области и пока это не устранить, изменить ничего нельзя, попробуйте с дуба стрясти яблоко -кто вы ,так и в этом случае-143 процента
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Страна 404

25 минут назад
Узжики за нашу ЗП не хотят плитку укладывать. Что уж говорить про сраную русню.
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Да

29 минут назад
Сейчас узкоглазие, чурки, черножопие попрут
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Ох, бяда, барин!

36 минут назад
Холопы бегуть! Бегуть к Тимохе Лысому, говорят каша вкуснее и батогов мене...Бяда...
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Питросян

47 минут назад
Таджикский дохтур - джан сеял разумное и доброе у себя в огороде, а потом курил
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Миротворец

47 минут назад
Железобетон .... да да , упрощается для мед работников принятие гражданства рф , и папрут ... не много осталось времени
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