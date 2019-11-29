Общество
сегодня, 13:02
На Орловщине бьют тревогу: Липецк переманивает врачей, суля миллионы
Также в Орловской области заявлют, что в их регионе нужны преференции для удержания медработников
Депутат областного Совета Орловской области, лидер фракции «Справедливой России» Руслан Перелыгин на сессии 29 ноября пожаловался на рекламу, которую крутят по местному телевидению, сообщают «Орловские новости».
По словам Перелыгина, в рекламных роликах «прямым текстом» призывают орловских врачей переезжать в Липецкую область и обещают им не только миллион рублей по программе «Земский доктор», но и еще миллион рублей от губернатора. По мнению парламентария, Орловская область должна вмешаться и удерживать кадры.
«Надо, наверное, с липецким губернатором договариваться, чтобы не шел на нашу территорию. Или искать преференции. Иначе мы потеряем квалифицированные кадры», - заявил Руслан Перелыгин.
Напомним, в Липецкой области, для привлечения врачей запустили программу «Земский доктор». По этой программе врач при переезде в сельскую местность может рассчитывать на единовременную выплату в размере миллиона рублей, а недавно начала действовать программа « Губернаторский миллион», также предусматривающую выплату 1 миллиона рублей при переезде медика в Липецкую область.
В октябре этого года глава Липецкой области Игорь Артамонов вручил сертификат на получения «Губернаторского миллиона» врачу-реаниматологу Михаилу Сальникову, которого переманили в Липецк из Воронежа.
По словам Перелыгина, в рекламных роликах «прямым текстом» призывают орловских врачей переезжать в Липецкую область и обещают им не только миллион рублей по программе «Земский доктор», но и еще миллион рублей от губернатора. По мнению парламентария, Орловская область должна вмешаться и удерживать кадры.
«Надо, наверное, с липецким губернатором договариваться, чтобы не шел на нашу территорию. Или искать преференции. Иначе мы потеряем квалифицированные кадры», - заявил Руслан Перелыгин.
Напомним, в Липецкой области, для привлечения врачей запустили программу «Земский доктор». По этой программе врач при переезде в сельскую местность может рассчитывать на единовременную выплату в размере миллиона рублей, а недавно начала действовать программа « Губернаторский миллион», также предусматривающую выплату 1 миллиона рублей при переезде медика в Липецкую область.
В октябре этого года глава Липецкой области Игорь Артамонов вручил сертификат на получения «Губернаторского миллиона» врачу-реаниматологу Михаилу Сальникову, которого переманили в Липецк из Воронежа.
Медикам орловщины
Ссёлки
А
ну
цирк
Страна 404
Да
Ох, бяда, барин!
Питросян
Миротворец