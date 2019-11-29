Общество

39 минут назад

В Липецкой области стало меньше получателей материнского капитала

4 430
#материнский капитал
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В Липецкой области стало меньше получателей материнского капитала

Выдача сертификатов на материнский капитал в Липецкой области сокращалась два последних года — в 2017 и 2018 годах. В России число получателей материнского капитала уменьшалось четыре года подряд, с 2015 года. Такие данные приводит Росстат.

В 2018 году в Липецкой области распределили 5470 сертификатов на материнский капитал — на 34 меньше, чем в 2017 году и на 1654 меньше, чем в 2016-м. Это связано с падением рождаемости. 

Из владельцев сертификатов материнским капиталом в 2018 году распорядились 6045 человек. Чаще всего материнский капитал направляли на улучшение жилищных условий — 5446 сертификатов, или 90%. Второе по популярности направление — обучение детей, его выбрали обладатели 596 сертификатов (9,9%). На формирование накопительной части трудовой пенсии жители Липецкой области направили три сертификата. 

В целом по России в прошлом году жилищные условия предпочли улучшить 81% семей — обладателей сертификата, на образование средства направили чуть меньше 19%. 

Сегодня сумма материнского капитала составляет 453 026 рублей, она не индексировалась с 2015 года и будет заморожена до 1 января 2020 года. С начала действия программы в 2007 году размер маткапитала вырос в 1,8 раза (с 250 000 рублей). Всего после старта российского проекта в Липецкой области выдано более 70 тысяч сертификатов на материнский капитал, им уже распорядились порядка 54 тысяч семей. 

4 430
#материнский капитал
1

Комментарии (4)

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Работать

4 минуты назад
Экономически не выгодно
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Хорошо что только 3

11 минут назад
долбоящереницы на пенсию направили сертификат. К тому времени, как они выйдут на пенсию, эти 453 т.р. превратятся в тыкву, раз в 10 точно обесценятся
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НЕ ПАТРИОТ

11 минут назад
Миротворец, Отмечен беспрецедентный рост заработных плат!
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Миротворец

21 минуту назад
Ммммммм..... интересно , почему же ? Наверное от того что стали жить лучше ?!?!? По этому и снижается рождаемость
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