Автобусы 4-х маршрутов будут ходить чаще

Городской департамент транспорта администрации сообщает, что в целях улучшения транспортного обслуживания населения со второго декабря в будние дни будет увеличен увеличится число автобусов на муниципальных маршрутах №№ 2т, 8, 27. Больше автобусов будет обслуживать и маршрут №353, причем как в будние, так и в выходные дни.



Изменения позволят сократить интервалы движения автобусов в часы «пик» и дневное время.