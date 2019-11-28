Общество

13 минут назад

Автобусы 4-х маршрутов будут ходить чаще

2 195
#транспорт
Автобусы 4-х маршрутов будут ходить чаще
Городской департамент транспорта администрации сообщает, что в целях улучшения транспортного обслуживания населения со второго декабря в будние дни будет увеличен увеличится число автобусов на муниципальных маршрутах №№ 2т, 8, 27. Больше автобусов будет обслуживать и маршрут №353, причем как в будние, так и в выходные дни.

Изменения позволят сократить интервалы движения автобусов в часы «пик» и дневное время.
2 195
#транспорт

Комментарии (2)

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кузнец

2 минуты назад
№353 не такой уж и прибыльный маршрут в совместной работе с №35 они тупо будут друг у друга перебивать прибыль хотя для жителей Юношеской и Ударников эти 2 маршрута №35 и №353 являются без альтернативными больше там не чего не ходит все остальные автобусы ходят по Минской и Ангарской им там как медом намазано
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жительница

4 минуты назад
Департамент Транспорта, наведите порядок в маршрутных автобусах по поводу размещения рекламных плакатов на стеклах автобусов. Все заклеено рекламой, улицы не видно. Сегодня ехала в 346 маршрутке, насчитала 13 плакатов на стекле (работа, мебель, соки, фермеры, продажа квартир и т.д ). Почему стекла - окна оклиевают??? Что за дикость такая? Люди должны смотреть в чистое прозрачное окно, а не щит рекламы!!!!!!!!!!!!!!
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