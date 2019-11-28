В первенстве мира по каратэ липчане побеждали даже японцев (ФОТО)

Наши юные бойцы привезли целую россыпь наград из столицы.

Как мы уже сообщали, в Москве в спортивном комплексе ЦСКА прошелчемпионат мира по всестилевому каратэ, в котором взрослые спортсмены Липецкой области завоевали 3 медали.

Параллельно в столице состоялось и первенство планеты среди юношей и девушек.

Одной из его героинь среди девушек 16-17 лет стала Анастасия Цысова из Добринки, которая умудрилась завоевать две медали – в ката (т.е. в демонстрации базовой техники) и в кумитэ (поединках) в весовой категории до 60 кг.







Анастасия Цысова на вершине пьедестала, Гулевич - вторая.



Финальный бой Цысова провела со своей землячкой Полиной Гулевич – редко увидишь, чтобы в финале первенства мира встречались соперницы из одного региона и даже одного тренера – Анатолия Симонова. Гулевич в итоге получила «серебряную» медаль.







Цысова (справа) и Гулевич с президентом областной федерации всестилевого каратэ Владимиром Бедояном.



Екатерина Горькаева (тренер Александр Горбунов) стала чемпионкой среди девушек 14-15 лет в весе до 60 кг в боях с использованием средств защиты. На пути к мировому признанию она провела три боя, и выиграла их у соперниц из Казахстана, России и родоначальницы каратэ Японии, что особенно почетно.

Юный Юрий Асатрян занял первое место среди мальчиков 12-13 лет в весе до 45 кг в боях с использованием средств защиты.







Кроме того, Иван Митин (14-15 лет, до 51 кг) занял 2-е место, уступив в финале соперницу из Белоруссии с разницей в один балл. По ходу соревнований Иван одержал несколько досрочных побед, чем особенно впечатлил главного тренера сборной России Бориса Прошина, которыйьот себя лично подарил липчанину спортивную сумку.







«Бронзу» завоевал Александр Горбунов-младший (16-17 лет, до 85 кг), уступив в полуфинале сопернику из Монголии.

Параллельной в Моске прошли несколько международных турниров – например, по технике работы с нунчаками. Здесь отличились представители Ельца: Артем Дмитриенко занял 1-е место, а Антон Труюицын – 2-е.

Успешными для предсивителей Липецкой области стали состязания по тач-кумитэ т.е. поединки на мягких палках.

Ребята из поселка Плавицы (Добринского района), занимающиеся у АнатолияСимонова, показали следующие результаты: первые места у Татьяны Симоновой, Анастасии Цысовой; вторые – Полина Гулевич, Артем и Сергей Спирины; третье – Денис Епифановский. Неплохо выступили и спортсмены из Грязей: первыми стали Алевтина Халмуминова, Екатерина и Елизавета Калинины, третье место занял Дмитрий Долгих.

Кроме того, Елизавета Калинина заняла 3-е место в международном турнире по ката.

Не остались без наград и наши ветераны. 49-летний Олег Снегин в кумитэ в полный контакт среди бойцов старше 46 лет победил соперников из Болгарии и Хорватии и уступил товарищу по сборной России Сергею Юлову из Иваново. Итог – 3-е место на международном турнире.





