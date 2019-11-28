Спорт

сегодня, 12:57

В первенстве мира по каратэ липчане побеждали даже японцев (ФОТО)

1 332
#Каратэ #всестилевое каратэ
В первенстве мира по каратэ липчане побеждали даже японцев (ФОТО)

Наши юные бойцы привезли целую россыпь наград из столицы.

Как мы уже сообщали, в Москве в спортивном комплексе ЦСКА прошелчемпионат мира по всестилевому каратэ, в котором взрослые спортсмены Липецкой области завоевали 3 медали.

Параллельно в столице состоялось и первенство планеты среди юношей и девушек.

Одной из его героинь среди девушек 16-17 лет стала Анастасия Цысова из Добринки, которая умудрилась завоевать две медали – в ката (т.е. в демонстрации базовой техники) и в кумитэ (поединках) в весовой категории до 60 кг.

й1.jpg

Анастасия Цысова на вершине пьедестала, Гулевич - вторая. 

Финальный бой Цысова провела со своей землячкой Полиной Гулевич – редко увидишь, чтобы в финале первенства мира встречались соперницы из одного региона и даже одного тренера – Анатолия Симонова. Гулевич в итоге получила «серебряную» медаль.

Цысова Анастасия и Гулевич Полина.jpeg

Цысова (справа) и Гулевич с президентом областной федерации всестилевого каратэ Владимиром Бедояном.

Екатерина Горькаева (тренер Александр Горбунов) стала чемпионкой среди девушек 14-15 лет в весе до 60 кг в боях с использованием средств защиты. На пути к мировому признанию она провела три боя, и выиграла их у соперниц из Казахстана, России и родоначальницы каратэ Японии, что особенно почетно.

Юный Юрий Асатрян занял первое место среди мальчиков 12-13 лет в весе до 45 кг в боях с использованием средств защиты.

Асатрян 1.jpeg

Кроме того, Иван Митин (14-15 лет, до 51 кг) занял 2-е место, уступив в финале соперницу из Белоруссии с разницей в один балл. По ходу соревнований Иван одержал несколько досрочных побед, чем особенно впечатлил главного тренера сборной России Бориса Прошина, которыйьот себя лично подарил липчанину спортивную сумку.

й4.jpg

«Бронзу» завоевал Александр Горбунов-младший (16-17 лет, до 85 кг), уступив в полуфинале сопернику из Монголии.

Параллельной в Моске прошли несколько международных турниров – например, по технике работы с нунчаками. Здесь отличились представители Ельца: Артем Дмитриенко занял 1-е место, а Антон Труюицын – 2-е.

Успешными для предсивителей Липецкой области стали состязания по тач-кумитэ т.е. поединки на мягких палках.

Ребята из поселка Плавицы (Добринского района), занимающиеся у АнатолияСимонова, показали следующие результаты: первые места у Татьяны Симоновой, Анастасии Цысовой; вторые – Полина Гулевич, Артем и Сергей Спирины; третье – Денис Епифановский. Неплохо выступили и спортсмены из Грязей: первыми стали Алевтина Халмуминова, Екатерина и Елизавета Калинины, третье место занял Дмитрий Долгих.

Кроме того, Елизавета Калинина заняла 3-е место в международном турнире по ката.

Не остались без наград и наши ветераны. 49-летний Олег Снегин в кумитэ в полный контакт среди бойцов старше 46 лет победил соперников из Болгарии и Хорватии и уступил товарищу по сборной России Сергею Юлову из Иваново. Итог – 3-е место на международном турнире.

й2.jpg

1 332
#Каратэ #всестилевое каратэ

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

23 минуты назад
А где кубки? Почему только одни медали?
ответить

Еще в рубрике

У Липецка увели очередную перспективную спортсменку – на этот раз 9-летнюю
#Вольная борьба
16
У Липецка увели очередную перспективную спортсменку – на этот раз 9-летнюю

сегодня, 11:16

Спорт
Липчанка в очередной раз стала чемпионкой мира по универсальному бою (ФОТО)
#Универсальный бой
6
Липчанка в очередной раз стала чемпионкой мира по универсальному бою (ФОТО)

сегодня, 10:07

Спорт
Ельчанка задавила соперниц мощью в Кубке России по самбо
#Самбо #Меренкова #"Локомотив" Елец
14
Ельчанка задавила соперниц мощью в Кубке России по самбо

вчера, 15:05

Спорт
Бывший игрок «Металлурга» признан лучшим тренером РПЛ в ноябре
#Футбол #РФПЛ
Бывший игрок «Металлурга» признан лучшим тренером РПЛ в ноябре

вчера, 13:45

Спорт
Липчанин в чемпионате мира по каратэ одержал самую быструю победу – за 10 секунд (ФОТО)
#Каратэ #всестилевое каратэ
5
Липчанин в чемпионате мира по каратэ одержал самую быструю победу – за 10 секунд (ФОТО)

26.11.2019 17:40

Спорт
Лучше всех в баскетбол в Липецке играет 43-летний воронежец (ФОТО)
#Баскетбол #"МицуБаскет"
5
Лучше всех в баскетбол в Липецке играет 43-летний воронежец (ФОТО)

26.11.2019 17:06

Спорт