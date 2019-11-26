Спорт

15 минут назад

Липчанин в чемпионате мира по каратэ одержал самую быструю победу – за 10 секунд (ФОТО)

106
#Каратэ #всестилевое каратэ
1
Липчанин в чемпионате мира по каратэ одержал самую быструю победу – за 10 секунд (ФОТО)

Наши бойцы завоевали три медали главных соревнований планеты.

В легкоатлетическом комплексе ЦСКА в Москве прошел чемпионат мира по всестилевому каратэ. Липецкие бойцы, защищавшие честь сборной России, завоевали две «серебряные» и одну «бронзовую» медали.

Размах турнира соответствует чемпионату мира – более 2 тысяч участников из 36 стран. Для того, чтобы принять такое большое количество спортсменов одновременно работали 10 (!) татами.

1.jpg

Вице-чемпионкой мира в весовой категории до 60 кг с использованием средств защиты (используются специальные перчатки, защищающие большой палец и нижние фаланги) стала липчанка Анна Антонян. У спортсменки из Венгрии Анна выиграла досрочно болевым приемом, а представительницу Армении отправила в нокаут. Остановить нашу девушку смогла лишь ее соотечественница действующая чемпионка России Виктория Хотько. Чисто российский финал завершился победой уральской спортсменки с преимуществом всего в 1 балл.

Евгений Папин взял «серебро» в фулл-конакте (полный контакт без использования дополнительной защиты) в категории до 80 кг. Наш каратист победил противников из Испании, Армении, России. И ему в финале выпало драться с соотечественником Мухамедом Дышековым из Кабардино-Балкарии, бронзовым призером чемпионата России-2019, который на этот раз и стал чемпионом.

Зато на счету Папина самая быстрая победа в турнире: она была одержана в полуфинале над Рустамом Никоновым из Челябинской области всего за 10 секунд! Этого времени хватило липчанину, чтобы провести свой коронный удар – коленом в голову.

«Бронзовым» призеров в боях в полный контакт в весе до 90 кг стал Алексей Кузнецов из Грязей.

Подготовили призеров Алексей Кузнецов и Владимир Бедоян – последний, являющийся руководителем Липецкой областной федерации всестилевого каратэ, удостоился чести провести в Москве для отечественных и зарубежных спортсменов мастер-класс по судейству боев в полный контакт. Кроме того, он был назначен старшим на одной из соревновательных площадок.

Иеждународный судейский семинар.jpeg

Бедоян выступает перед лучшими в мире

А вообще судей из Липецкой области в турнире работало немало: Александр Сенин, Александра Черноухова, Александра Горбунова, Армен Акопян (Елец), Анатолий Симонов (Добринский район).

3.jpg

Судейский корпус чемпионата мира.

106
#Каратэ #всестилевое каратэ
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Лучше всех в баскетбол в Липецке играет 43-летний воронежец (ФОТО)
#Баскетбол #"МицуБаскет"
3
Лучше всех в баскетбол в Липецке играет 43-летний воронежец (ФОТО)

49 минут назад

Спорт
Мастерский турнир липецким борцам не покорился
#Греко-римская борьба
3
Мастерский турнир липецким борцам не покорился

сегодня, 16:36

Спорт
Липецкие футболисты сменят клуб из-за снижения зарплат до 150 тысяч рублей?
#Футбол #ФНЛ #Гоцук
7
Липецкие футболисты сменят клуб из-за снижения зарплат до 150 тысяч рублей?

сегодня, 15:39

Спорт
Команда липецких каратистов в первенстве студентов ЦФО не проиграла ни одного боя! (ФОТО)
#Каратэ #синкекусинкай
10
Команда липецких каратистов в первенстве студентов ЦФО не проиграла ни одного боя! (ФОТО)

вчера, 19:03

Спорт
Липецкие девчата претендуют на место в сборной России по вольной борьбе
#Вольная борьба
2
Липецкие девчата претендуют на место в сборной России по вольной борьбе

24.11.2019 12:50

Спорт
Липчанин дебютировал в Лиге чемпионов и вышел в «Финал четырех» (ФОТО)
#Мини-футбол #Олег Кручинин
1
Липчанин дебютировал в Лиге чемпионов и вышел в «Финал четырех» (ФОТО)

24.11.2019 12:30

Спорт