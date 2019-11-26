Липчанин в чемпионате мира по каратэ одержал самую быструю победу – за 10 секунд (ФОТО)

Наши бойцы завоевали три медали главных соревнований планеты.

В легкоатлетическом комплексе ЦСКА в Москве прошел чемпионат мира по всестилевому каратэ. Липецкие бойцы, защищавшие честь сборной России, завоевали две «серебряные» и одну «бронзовую» медали.

Размах турнира соответствует чемпионату мира – более 2 тысяч участников из 36 стран. Для того, чтобы принять такое большое количество спортсменов одновременно работали 10 (!) татами.







Вице-чемпионкой мира в весовой категории до 60 кг с использованием средств защиты (используются специальные перчатки, защищающие большой палец и нижние фаланги) стала липчанка Анна Антонян. У спортсменки из Венгрии Анна выиграла досрочно болевым приемом, а представительницу Армении отправила в нокаут. Остановить нашу девушку смогла лишь ее соотечественница действующая чемпионка России Виктория Хотько. Чисто российский финал завершился победой уральской спортсменки с преимуществом всего в 1 балл.

Евгений Папин взял «серебро» в фулл-конакте (полный контакт без использования дополнительной защиты) в категории до 80 кг. Наш каратист победил противников из Испании, Армении, России. И ему в финале выпало драться с соотечественником Мухамедом Дышековым из Кабардино-Балкарии, бронзовым призером чемпионата России-2019, который на этот раз и стал чемпионом.

Зато на счету Папина самая быстрая победа в турнире: она была одержана в полуфинале над Рустамом Никоновым из Челябинской области всего за 10 секунд! Этого времени хватило липчанину, чтобы провести свой коронный удар – коленом в голову.

«Бронзовым» призеров в боях в полный контакт в весе до 90 кг стал Алексей Кузнецов из Грязей.

Подготовили призеров Алексей Кузнецов и Владимир Бедоян – последний, являющийся руководителем Липецкой областной федерации всестилевого каратэ, удостоился чести провести в Москве для отечественных и зарубежных спортсменов мастер-класс по судейству боев в полный контакт. Кроме того, он был назначен старшим на одной из соревновательных площадок.







Бедоян выступает перед лучшими в мире

А вообще судей из Липецкой области в турнире работало немало: Александр Сенин, Александра Черноухова, Александра Горбунова, Армен Акопян (Елец), Анатолий Симонов (Добринский район).







Судейский корпус чемпионата мира.

