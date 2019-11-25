22 минуты назад
Конкурс проектов преображения Соборной площади продлен
Конкурс проектов реконструкции Соборной площади в Липецке продлен до 7 декабря из-за небольшого количества поступивших работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Участникам, чьи проекты признают лучшими, вручат дипломы и сувениры. Победителю - премию, а также (по согласованию) включат в экспертный совет Центра компетенции по вопросам городской среды Липецкой области.
С положением можно ознакомиться здесь, с извещением – здесь, с техническим заданием – здесь. Справочная информация по телефонам: 23-54-92, 22-60-94 и 239-991.
Перри Мейсон