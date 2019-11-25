Общество

22 минуты назад

Конкурс проектов преображения Соборной площади продлен

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#Соборная плащадь

Конкурс проектов реконструкции Соборной площади в Липецке продлен до 7 декабря из-за небольшого количества поступивших работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Липецка. 

В конкурсе, который проводит Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства Липецка, могут участвовать архитекторы, проектировщики, члены творческих профессиональных союзов и все желающие. Для этого им следует до 7 декабря направить свои работы на почту arhkonkurs4820@gmail.com. Три лучших концепции выберут члены экспертного жюри. Затем их вынесут на народное голосование, по результатам которого определят победителя, – опросы пройдут в социальных сетях и на сайте электронного референдума «Открытый Липецк».

Участникам, чьи проекты признают лучшими, вручат дипломы и сувениры. Победителю  - премию, а также (по согласованию) включат в экспертный совет Центра компетенции по вопросам городской среды Липецкой области.

С положением можно ознакомиться здесь, с извещением – здесь, с техническим заданием – здесь. Справочная информация по телефонам: 23-54-92, 22-60-94 и 239-991.

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#Соборная плащадь

Комментарии (1)

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Перри Мейсон

10 минут назад
"Затем их вынесут на народное голосование, по результатам которого определят победителя" Значит, памятнику Ленину быть!!!
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