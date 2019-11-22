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57 минут назад

Липецкая вечЁрка: концепция парка Победы, дело из-за «Джокера» и розыск очевидцев

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: концепция парка Победы, дело из-за «Джокера» и розыск очевидцев

Предлагаем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 22 ноября.

Больше всего комментариев сегодня остановлено под сообщением об определении концепции обновления парка Победы. Автор проекта - липчанка Мария Золотарева, руководитель московской компании «УрбанКонсалт». Концепция делит парк на тематические зоны для образования, отдыха и спорта.

Сегодня в YouTube разместили запись наезда на женщину, которая шла на пешеходному переходу на улице Катукова. Три автомобиля пропустили ее, а водитель машины из крайнего левого ряда - нет. Водитель с места аварии скрылся, сейчас ведется его розыск. Следствие просит отозваться очевидцев.

Детей пустили на фильм «Джокер» с маркировкой 18+ и кинопрокатчик попал под административное дело. Как установлено в ходе проверки, подростки свободно приобрели билеты в кассе кинотеатра в ТРЦ «Малибу» и прошли на киносеанс.

Многодетную мать поймали нетрезвой за рулем и хотели оформить на нее протокол. Пьяная женщина обругала двух автоинспекторов — патрульного и заместителя начальника ОГИБДД МО МВД России «Тербунский». Липчанка публично унизила представителей власти и теперь должна заплатить штраф.
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#вечёрка

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