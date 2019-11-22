Наезд на женщину попал на видео

Водитель скрылся с места аварии.

В YouTube разместили запись наезда на женщину, которая шла на пешеходному переходу на улице Катукова. Авария произошла днем 17 ноября. На кадрах с видеорегистратора видно, что женщину сбил белый легковой автомобиль. Женщина переходила дорогу по «зебре». Три автомобиля пропустили пешехода, а водитель машины в крайнем левом ряду наехал на нее. Женщина оказалась на капоте автомобиля, а потом упала на асфальт.





Как сообщили GOROD48 в УГИБДД по Липецкой области, водитель с места аварии скрылся, сейчас ведется его розыск. Всех очевидцев ДТП просят помочь следствию и позвонить по номеру 8 905 044 00 05 (Никита Сергеевич). В аварии пострадала 53-летняя женщина.