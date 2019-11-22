Происшествия

35 минут назад

Наезд на женщину попал на видео

3 822
#авария ДТП

Водитель скрылся с места аварии.

В YouTube разместили запись наезда на женщину, которая шла на пешеходному переходу на улице Катукова. Авария произошла днем 17 ноября. На кадрах с видеорегистратора видно, что женщину сбил белый легковой автомобиль. Женщина переходила дорогу по «зебре». Три автомобиля пропустили пешехода, а водитель машины в крайнем левом ряду наехал на нее. Женщина оказалась на капоте автомобиля, а потом упала на асфальт.


Как сообщили GOROD48 в УГИБДД по Липецкой области, водитель с места аварии скрылся, сейчас ведется его розыск. Всех очевидцев ДТП просят помочь следствию и позвонить по номеру 8 905 044 00 05 (Никита Сергеевич). В аварии пострадала 53-летняя женщина.
3 822
#авария ДТП

Комментарии (3)

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чудом выживший

12 минут назад
Бог мой сколько раз так уворачивался, когда на переходе все пропускают и всегда из крайнего левого ряда летит водятел, который не понимает - что если все остановились - значит есть причина. Всегда смотрите за такие случаи, особенно если вас пропускает автобус, он вообще обзор закрывает полностью кто сзади летит. Это очень частая и глупая и обидна причина ДТП. Липецк превратился в город рукожопых жопоруков за рулем. Права куплены, инспекторы исчезли с улиц, да ещё армянские номера шороху стали наводить. Бардачина!
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Да уж...

14 минут назад
Липчанин, а где нах бегать? Может перелетать? Чтобы такие долбоящеры как ты не утруждали себя в остановке на пешеходных переходах и гнали по городу 140!
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Липчанин

22 минуты назад
Нех, бегать по переходу
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