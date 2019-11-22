Общество

46 минут назад

Кинопрокатчик попал под административное дело за пущенных на «Джокера» подростков

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#возрастные ограничения
Кинопрокатчик попал под административное дело за пущенных на «Джокера» подростков

Детей пустили на фильм с маркировкой 18+.

Прокуратура Советского района Липецка возбудила дело об административном правонарушении в в отношении заместителя директора ООО «Киномир-прокат». Замдиректора обвиняют в нарушении требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью.

«Прокуратура Советского района Липецка с участием инспектора ОДН провела проверку по обращению о допуске несовершеннолетних на киносеанс фильма «Джокер», содержащего сцены насилия и ненормативную лексику. Фильм «Джокер», демонстрируемый ООО «Киномир-прокат», имеет ограничение по возрасту «18+», однако 30 октября на просмотр фильма были допущены двое подростков. Как установлено в ходе проверки, подростки свободно приобрели билеты в кассе кинотеатра в ТРЦ «Малибу» и прошли на киносеанс», - рассказали о причинах возбуждения дела в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. 

Статья 6.17 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа или приостановления деятельности  предприятия сроком на 90 суток.

фото DC Comics
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#возрастные ограничения

Комментарии (1)

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15 минут назад
опять школоту за 500 рубчиков привлекают, сходи сигарет купи,водочки......а ничего что это другая статья склонение к пьянтству, табаку, (я не юрист но если УВД задействует детей) это уже статья для внутренней проверки....СБ....
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