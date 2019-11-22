Кинопрокатчик попал под административное дело за пущенных на «Джокера» подростков

Детей пустили на фильм с маркировкой 18+.

Прокуратура Советского района Липецка возбудила дело об административном правонарушении в в отношении заместителя директора ООО «Киномир-прокат». Замдиректора обвиняют в нарушении требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью.



«Прокуратура Советского района Липецка с участием инспектора ОДН провела проверку по обращению о допуске несовершеннолетних на киносеанс фильма «Джокер», содержащего сцены насилия и ненормативную лексику. Фильм «Джокер», демонстрируемый ООО «Киномир-прокат», имеет ограничение по возрасту «18+», однако 30 октября на просмотр фильма были допущены двое подростков. Как установлено в ходе проверки, подростки свободно приобрели билеты в кассе кинотеатра в ТРЦ «Малибу» и прошли на киносеанс», - рассказали о причинах возбуждения дела в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.



Статья 6.17 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа или приостановления деятельности предприятия сроком на 90 суток.



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