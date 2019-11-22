Происшествия

50 минут назад

В Грязях раскрыли убийство девятилетней давности

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#убийство
В Грязях раскрыли убийство девятилетней давности

Алиби подозреваемому обеспечила жена.

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 43-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. От возмездия он уходил девять лет.

По данным следствия, преступление было совершено ночью 2 июля 2010 года в парке города Грязи. Подозреваемый выпивал с 28-летним знакомым, они поссорились и в ход пошел нож. Обвиняемый нанес знакомому смертельный удар в живот. Тело 28-летнего грязинца утром нашли прохожие.

Подозрение сразу пало на обвиняемого, но причастность к убийству он отрицал, а жена обеспечила ему алиби: она заявила, что муж в ту ночь был дома и никуда не отлучался. 

Тогда у следствия не нашлось достаточных доказательств и расследование уголовного дела было приостановлено.

"Непрерывная работа аналитической группы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет в следственном управлении не прекращалась. Дополнительная проверка версии о совершении убийства фигурантом дала положительные результаты. Расследование уголовного дела было возобновлено и получены неопровержимые доказательства его вины. Он был задержан на территории Владимирской области и доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий. Под тяжестью предъявленных доказательств: показаний свидетелей и заключений проведённых экспертиз, он признал свою вину, указал мотив и способ совершения преступления, а также описал свои действия по уничтожению следов преступления", - рассказали о том как было раскрыто преступление в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области..

Дела расследовано и передано в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет заключения.
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#убийство

Комментарии (1)

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Горожанин

14 минут назад
Молодцы спасибо за работу. Преступник не ушёл от ответственности
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