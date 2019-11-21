Вячеслав Щеглеватых: «Наш регион уже на 94% самодостаточен»

Вице-губернатор, главный финансист региона, прокомментировал GOROD48 основные параметры областного бюджета-2020.

На следующей неделе состоятся публичные слушания по проекту регионального закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Областные финансисты предлагают утвердить общий объем доходов областного бюджета-2020 на сумму 61,3 млрд рублей, расходов на сумму 64,4 млрд рублей с дефицитом в размере 3,1 миллиарда.Основные доходы в 2020 году казна рассчитывает получить от налога на прибыль организаций (21 млрд рублей), от налога на доходы физических лиц (15,4 млрд), от акцизов (6,6 млрд), от налога на имущество организаций (3,6 млрд), от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (1,7 млрд), от транспортного налога (1,1 млрд рублей). Но липчан, конечно, больше интересуют расходы областной казны.Расходы областного бюджета распределены между двумя десятками госпрограмм. Так, на социальную поддержку граждан и реализацию демографической политики в следующем году будет потрачено 10,2 млрд рублей, на здравоохранение - 12,3 миллиарда, на физкультуру и спорт - 1,7 миллиарда, на образование - 14,3 миллиарда, на культуру и туризм - 1,3 миллиарда. Финансирование мероприятий программы «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» обойдется в 3,2 млрд рублей, программа «Развитие сельского хозяйства» - в 2,1 миллиарда. На охрану окружающей среды потратят 447,7 млн рублей, на программу «Развитие лесного хозяйства» - 531,4 млн рублей. Транспортную отрасль профинансируют на 7,5 млрд рублей.Расходы на функционирование спикера областного Совета, аппарата законодательной власти Липецкой области, функционирование главы исполнительной власти, его заместителей и аппарата, обеспечение деятельности аппарата мировых судей в Липецкой области, обеспечение деятельности финансовых органов, проведение выборов и другие общегосударственные вопросы составят на 2020 год свыше 3,5 млрд рублей. На бюджетные СМИ чиновники потратят 257,4 млн рублей. Резервный фонд губернатора - 100 млн рублей.У неподготовленного человека при чтении этого главного финансового документа может сложиться впечатление, что областные власти из года в год планируют сокращать расходы на «социалку». Например, на финансирование здравоохранения в 2021 году запланированы расходы на сумму 5,4 млрд рублей, а в 2022 году - 4,4 миллиарда при затратах в 6,4 млрд рублей на 2020 год.GOROD48 попросил прокомментировать некоторые параметры областного бюджета главного финансиста региона, вице-губернатора Вячеслава Щеглеватых.- Действительно, разобраться в законе о бюджете, в котором тысяча печатных страниц, непросто. И это только сам закон. А есть еще несколько десятков тысяч страниц программ и нормативных актов, - говорит начальник областного управления финансов.- Сразу скажу, что указанные суммы в проекте трехлетнего бюджета - это только часть средств, которые идут в регионе на здравоохранение. Так, через Фонд обязательного медицинского страхования проходит финансирование половины расходов медицинских учреждений. Из областного бюджета мы отдаем еще 5 миллиардов рублей на неработающее население - детей, студентов, инвалидов, пенсионеров. Чтобы они получили полисы и услуги, мы плюсом еще перечисляем в ФОМС эту сумму. Кроме этого, мы финансируем из областного бюджета ряд специализированных учреждений: Центр «АнтиСПид», наркологический, онкологический, противотуберкулезный диспансеры. Лечение в них оплачивается из областного бюджета, напрямую, через облздрав, а не через ФОМС.Напомню, что в этом году на ряде Госсоветов Президент страны давал поручения Правительству о разработке на федеральном уровне программы модернизации первичного звена здравоохранения. Чтобы обеспечить оказание первичной медицинской помощи населению на современном уровне. Как только программа будет утверждена, мы по ходу откорректируем расходы на медицину в сторону их увеличения.Во-вторых, бросающаяся в глаза разница в финансировании здравоохранения объясняется тем, что в 2020 и 2021 годах запланированы средства на строительство и оснащение операционного блока с отделениями анестезиологии и реанимации областного онкологического диспансера, а также на строительство в 2020 году 16-ти модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, в рамках национального проекта будет продолжен перевод медицинской документации в электронный вид, ускорено обслуживание пациентов, создана обратная связь пациент-врач через «личный кабинет пациента» путем предоставления полной информации обо всех оказанных медицинских услугах, на что предусмотрено в 2020 году 500 миллионов, в 2021 году 150 миллионов и в 2022 году - 60 миллионов рублей.- Да, больше. Это такая особенность законодательства при формировании бюджета на три года, когда на ближайший год указано стопроцентное распределение федеральных субсидий. А вот в бюджете на 2021 год распределены лишь 95 процента средств, а в бюджете на 2022 года - только 90 процентов. Все нюансы расписаны лишь на ближайший год. Поэтому мы, к примеру, закладываем средства на повышение заработной платы указным категориям работников бюджетной сферы с 1 января 2020 год, а на повышение в 2021 и 2022 годах резервируем средства в условно утверждаемых расходах. Все будет зависеть от того, как сработает экономика и какая будет средняя зарплата по региону.Если будет расти экономика региона, то мы получим дополнительные налоги и будут расти расходы бюджета. Вернемся опять к здравоохранению. Да, у нас есть проблемы в этой сфере, как и в любом другом регионе страны. Потребности медицины не имеют границ. Например, можно купить новейшее медицинское оборудование и, будь такая возможность, его можно было бы приобрести на десятки миллиардов рублей. Но ассигнования по любой расходной статье 2021 года или 2022 год распределены пока не полностью. На ту же «скорую помощь», например. Мы сейчас принимаем участие в федеральной программе, по которой планируем получить в следующем году новые реанимобили.По физической культуре и спорту. Вспомним «Катящиеся камни». Чтобы построить три объекта в парке Молодежный, мы пересмотрели их назначение и сметы. В итоге получили несколько иную цену объектов, отличающуюся от первоначальной. Липчане получат 50-метровый плавательный бассейн, крытый футбольный манеж и универсальный Дворец спорта. Часть средств мы получим из федерального бюджета. До 2023 года расписано строительство «Катящихся камней». Нельзя поэтому говорить, что расходы бюджета сократятся на социальные нужды, что мы что-то кардинально урежем. В частности, на меры соцподдержки нуждающегося населения будет направлено в следующем году 5,4 миллиарда рублей, больше, чем в этом.- На этой стратегической сессии вы видели, что в текущем году за счет остатков средств 2018 года, которых у нас было 10 миллиардов рублей, мы увеличили бюджетные расходы этого года. У нас был реальный источник погашения дефицита - этот переходящий остаток. В следующем году такой особенности у нас не будет. Такого переходящего остатка не будет. Наши возможности меньше на 6,5 миллиардов рублей. Но при этом мы должны предусмотреть плюсом миллиард рублей на повышение зарплат бюджетникам с 1 января следующего года. Мы должны профинансировать свои расходы на реализацию в регионе нацпроектов. Поэтому бюджет следующего года сформирован с дефицитом в размере 3,5 миллиарда рублей. В целях финансирования дефицита и погашения долговых обязательств мы вынуждены произвести заимствования в виде ценных бумаг и кредитов коммерческих банков.- На конкурсной основе. Как правило, это в среднем порядка 7 процентов годовых. Для того, чтобы не сократить социальные обязательства, сохранить все виды социальной поддержки в размере 5,4 миллиарда рублей (они даже несколько выше будут в 2020 году, чем в нынешнем), чтобы реализовать все нацпроекты и программы, мы вынуждены будем увеличить долг бюджета на 1,7 миллиарда рублей. Мы намерены сводить долговую нагрузку к минимуму. Наша задача - не наращивать долговые обязательства.- В следующем году ОЭЗ «Липецк» планируется продолжить строительство инфраструктуры зоны за счет средств общества. А каким еще способом можно привлечь инвесторов, создать рабочие места? У нас - самая низкая по ЦФО безработица. Благодаря чему? Средняя зарплата по экономике в этом году - 34 тысячи рублей, а на ОЭЗ «Липецк» - более 50 тысяч. Это о чем говорит? О том, что в области есть точки роста. Даже при всех «против», которые звучат, инвесторами в экономических зонах области создано порядка семи тысяч высокопроизводительных рабочих мест. На местном рынке труда востребованы специалисты со знанием иностранных языков. И это - плюс. Это мотивирует молодежь получать образование.Расходы бюджета вторичны. Первичны его доходы. На стратегической сессии, которую 8 ноября проводил губернатор, была поставлена задача стать нашему региону одним из лучших не только в ЦФО - среди 18 субъектов по ключевым показателям мы входим в тройку лидеров, - но и в России. Бюджетная обеспеченность собственными доходами Липецкой области в этом году - 94 процента, в следующем будет 95 процентов. Это свидетельствует о хорошей экономике региона. То есть наш регион уже на 94 процента самодостаточен. В следующем году мы прогнозируем рост наших налоговых и неналоговых поступлений на пять процентов.- Доходная база любого муниципалитета зависит в том числе от работы команды на местах. Чтобы мотивировать органы местного самоуправления, раскрою нюанс: мы выделяем гранты муниципалитетам за достижение наилучших показателей в работе. Часть средств таких грантов можно использовать и на материальное поощрение сотрудников муниципалитетов.Чтобы стимулировать приток инвесторов и предприятия на техперевооружение, мы приняли закон о том, что все, кто начнет вкладывать собственных средств в обновление основных фондов, будут освобождаться от налога на прибыль до 7 процентов налоговой ставки из 17. Мы сохраняем всю линейку налоговых льгот для резидентов федеральной и региональных экономических зон. Мы оставляем сельским районам сто процентов налогов, получаемых от малого бизнеса, чтобы у власти на местах была прямая заинтересованность в развитии малого бизнеса, а это новые рабочие места и налоги!Мы усиливаем мотивацию чиновников - вместо живого рубля дотации даем им плюсом процент от налогов. Этого не делают, кстати, в большинстве субъектов федерации. В текущем году районы области плюсом получили 108 миллионов рублей от НДФЛ, а вместе с городами - 160 миллионов. Липецк, кстати, получил плюсом 57 миллионов рублей. В следующем году арендная плата за землю по региону будет одинаковой, составив не менее 2100 рублей за гектар. Муниципалитеты получат плюсом 200 миллионов рублей к тем 400 миллионам, которые получили в этом году. Власть продолжает работать на местах со всеми предприятиями и организациями. На комиссиях с участием работников прокуратуры и налоговых органов рассматриваем вопросы вывода субъектов предпринимательства из тени, отказа от зарплат в конвертах. Через такие меры по региону собраны дополнительно 106 млн рублей налогов (в Липецке - 53 миллиона).