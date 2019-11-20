Двое липчан вывели со счетов предпринимательницы из Узбекистана 32,5 миллиона рублей

Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение в отношении двух горожан, обвиняемых в особо-крупном мошенничестве. По версии следствия, липчане похитили со счетов гражданки Узбекистана 32,5 миллиона рублей и собирались снять еще 18 миллионов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, с июля по август 2018 года обвиняемые, а также иные неустановленные лица, вступили в сговор на хищение денег гражданки Узбекистана в особо крупном размере.



Зная, что та ведет бизнес в России и имеет на банковских счетах крупные суммы, преступники, используя подложные документы, ввели в заблуждение нотариуса Республики Адыгея и оформили на имя одного из них нотариальную доверенность на право распоряжаться счетами предпринимательницы.



Затем подсудимые от имени потерпевшей оформили договор купли-продажи дома в Грязях, за который со счета потерпевшей на счет продавца дома перевели 10 000 000 рублей.



В последующем подсудимые сообщили продавцу, что отказываются от сделки, в связи с чем тот вернул им полученную ранее сумму.



В последующем они, используя подложную доверенность, перевели со счета потерпевшей, а затем обналичили денежные средства в сумме 22 500 000 рублей, которые разделили между собой.



В августе 2019 года при попытке похитить со счета потерпевшей еще 18 000 000 рублей благодаря проявленной работником банка бдительности двое участников преступной группы были задержаны.



Впоследствии им было предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ и ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.



В ходе расследования уголовного дела один из подсудимых выдвинул версию о своей неосведомленности о преступном характере совершаемых действий, другой - об оговоре его другими лицами.



Несмотря на такую позицию обвиняемых, прокурор признал собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного им обвинения, и направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.



Санкция ч.4 ст.159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или без такового.

