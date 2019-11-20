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Боец Остапенко сразился с «великаном» на 10 кг тяжелее себя (ФОТО)

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#Каратэ #киокусинкай #кекусин-кан
Боец Остапенко сразился с «великаном» на 10 кг тяжелее себя (ФОТО)

Липецкие каратисты успешно выступили на крупных соревнованиях в Самаре.

Липецкие каратисты из областной федерации кекусин-кан стали призерами крупных Всероссийских соревнований «Самарский кайман» в Самаре.

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О размахе турнира говорит тот факт, что на татами вышли более 400 спортсменов из 27 регионов страны. Несмотря на такую серьезную конкуренцию, на счету липчан две «серебряные» и 4 «бронзовые» медали.

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Вторые места заняли Елена Купцова среди взрослых в весовой категории до 65 кг и Максим Остапенко (14-15 лет, свыше 65 кг).

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На долю Остапенко выпали суровые испытания в Самаре. В первом бою он встречался с представителем команды хозяев, что всегда особенно тяжело. Тем не менее, липчанин доказал свое преимущество и вышел в финал.

В решающей схватке ему противостоял каратист из Ульяновска, который оказался на 10 кг тяжелее нашего земляка. Вес в единоборствах имеет большое значение, но Максим оказал упорное сопротивление «великану». Основное время боя завершилось вничью, и для определения победителя потребовался экстра-раунд. Остапенко и здесь почти не уступал сопернику, и лишь по решению судей победу отдали волжскому спортсмену, а нашего парня поставили на второе место. Но это «серебро» сродни «золоту».

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Третьи места заняли Маргарита Дырдина (14-15 лет, до 55 кг), Арина Тимофеева (12-13 лет, до 45 кг), Виктория Азовцева (12-13 лет, до 50 кг) и Фёдор Бесполденов (12-13 лет, свыше 55 кг).

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Особенно хочется отметить Бесполденова, который эффектно начал турнир с того, что в первом бою послал соперника в нокаут ударом ногой в живот. Всего Федор провел 4 поединка и уступил только в полуфинале сопернику из Московской области. После этого юный боец собрал всю волю в кулак и в поединке за 3-е место ввиду явного преимущества выиграл у спортсмена из Челябинской области.

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Подготовили спортсменов Дина Чернухина и Денис Ноздреватых.

Как сообщила GOROD48 Дина Чернухина, этот турнир не даёт выхода на более крупные соревнования, но результат наших бойцов добавил баллы в рейтинг Липецкой области среди других регионов.

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#Каратэ #киокусинкай #кекусин-кан

Комментарии (1)

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Липчанин

26 минут назад
Дина и Денис молодцы!!)
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