Происшествия

40 минут назад

Женская потасовка в «Стефан Браун» закончилась уголовным делом

6 1330
#драка #причинение вреда здоровью
1
Женская потасовка в «Стефан Браун» закончилась уголовным делом

Во время отдыха одна из посетительниц бара получила бокалом по голове.

Мировой судья СУ№17 Советского района вынесла приговор жительнице Липецка, которую признали виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Женщину оштрафовали за преступление на 10 000 рублей, а также ее обязали погасить судебные издержки в 26 000 рублей, выплатить потерпевшей 15 000 рублей компенсации морального вреда и 5 299 рублей, которые та потратила на лечение.

Уголовное дело и приговор стали итогом веселой ночи с 9 на 10 сентября в 2017 году в баре «Стефан Браун». Осужденная и потерпевшая отдыхали в разных компаниях, ранее женщины друг друга не знали. Показания потерпевшей и осужденной расходятся. Осужденная утверждает, что на танцополе ее облила жидкостью из бокала незнакомая женщина. Липчанка решила ответить тем же и, взяв со столика свой бокал, облила свою обидчицу. Но бокал выскользнул из руки и угодил в голову женщины. Якобы это произошло случайно, и умысла на причинение травм у липчанки не было. У потерпевшей иная картина конфликта. По ее словам, женщина намеренно разбила бокал об ее голову после того, как она попросила незнакомку не толкаться на танцполе. Показания потерпевшей подтвердили свидетели конфликта. Кроме того, версия умышленного причинения вреда здоровью подкреплена заключением медиков. Сложно поверить, что случайно выскользнувший из руки бокал может причинить закрытую черепно-мозговую травму с гематомой и сотрясением головного мозга.

Но признанная виновной липчанка не согласилась с приговором. Женщина обжаловала его в Советском районном суде, утверждая, что все произошло случайно и умысла причинять здоровье незнакомке у нее не было. Суд отклонил эти доводы, но нашел иную причину для изменения приговора мирового судьи — срок давности. В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности за преступления небольшой тяжести, если со дня совершения преступления прошло два года. На момент постановление приговора в мировом суде срок давности не истек, но приговор вступает в силу уже с истечением срока давности. Поэтому женщина подлежит освобождению от наказания за преступление. Липчанку освободили от обязанности заплатить штраф за преступление, но обязали выплатить пострадавшей еще 10 000 рублей за услуги адвоката, участвовавшего в апелляционном процессе. Таким образом, общая сумма взысканий не изменилась.
6 1330
#драка #причинение вреда здоровью
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Реальная причина потасовки -

1 минуту назад
девчата не поделили кому достанется на ночь приглянувшийся фаллос из этого бара
ответить

44

14 минут назад
Колхозницы танцпол не поделили в рыгальне.
ответить

Гоп

23 минуты назад
Синька чмо
ответить

Офигенно

27 минут назад
Девки пляшут)))
ответить

Сергей 13

33 минуты назад
И шо там два(!!!) млять года расследовали?Убийцу Кеннеди быстрее нашли.
ответить

Олень

33 минуты назад
там одна челядь собирается. Рыгаловка
ответить

Еще в рубрике

В Красном перевернулся КамАЗ со свеклой
#авария #ДТП
В Красном перевернулся КамАЗ со свеклой

сегодня, 10:17

Происшествия
Сбивший женщину водитель «BMW X5» объяснил, почему уехал с места аварии
#авария #ДТП
21
Сбивший женщину водитель «BMW X5» объяснил, почему уехал с места аварии

сегодня, 10:15

Происшествия
В столкновении двух «ВАЗов» пострадали три человека
#аария #ДТП
7
В столкновении двух «ВАЗов» пострадали три человека

сегодня, 09:03

Происшествия
Пожилая женщина вмешалась в детскую ссору, теперь ей грозит уголовная ответственность за побои
#побои
33
Пожилая женщина вмешалась в детскую ссору, теперь ей грозит уголовная ответственность за побои

вчера, 16:43

Происшествия
Груженый зерном «МАЗ» опрокинулся на обочину и задел «Ладу Калину»
#авария #ДТП
19
Груженый зерном «МАЗ» опрокинулся на обочину и задел «Ладу Калину»

вчера, 16:12

Происшествия
Сбивший на Советской женщину «BMW X5» найден
#Авария #ДТП
126
Сбивший на Советской женщину «BMW X5» найден

вчера, 14:39

Происшествия