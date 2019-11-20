Женская потасовка в «Стефан Браун» закончилась уголовным делом

Во время отдыха одна из посетительниц бара получила бокалом по голове.

Мировой судья СУ№17 Советского района вынесла приговор жительнице Липецка, которую признали виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Женщину оштрафовали за преступление на 10 000 рублей, а также ее обязали погасить судебные издержки в 26 000 рублей, выплатить потерпевшей 15 000 рублей компенсации морального вреда и 5 299 рублей, которые та потратила на лечение.



Уголовное дело и приговор стали итогом веселой ночи с 9 на 10 сентября в 2017 году в баре «Стефан Браун». Осужденная и потерпевшая отдыхали в разных компаниях, ранее женщины друг друга не знали. Показания потерпевшей и осужденной расходятся. Осужденная утверждает, что на танцополе ее облила жидкостью из бокала незнакомая женщина. Липчанка решила ответить тем же и, взяв со столика свой бокал, облила свою обидчицу. Но бокал выскользнул из руки и угодил в голову женщины. Якобы это произошло случайно, и умысла на причинение травм у липчанки не было. У потерпевшей иная картина конфликта. По ее словам, женщина намеренно разбила бокал об ее голову после того, как она попросила незнакомку не толкаться на танцполе. Показания потерпевшей подтвердили свидетели конфликта. Кроме того, версия умышленного причинения вреда здоровью подкреплена заключением медиков. Сложно поверить, что случайно выскользнувший из руки бокал может причинить закрытую черепно-мозговую травму с гематомой и сотрясением головного мозга.



Но признанная виновной липчанка не согласилась с приговором. Женщина обжаловала его в Советском районном суде, утверждая, что все произошло случайно и умысла причинять здоровье незнакомке у нее не было. Суд отклонил эти доводы, но нашел иную причину для изменения приговора мирового судьи — срок давности. В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности за преступления небольшой тяжести, если со дня совершения преступления прошло два года. На момент постановление приговора в мировом суде срок давности не истек, но приговор вступает в силу уже с истечением срока давности. Поэтому женщина подлежит освобождению от наказания за преступление. Липчанку освободили от обязанности заплатить штраф за преступление, но обязали выплатить пострадавшей еще 10 000 рублей за услуги адвоката, участвовавшего в апелляционном процессе. Таким образом, общая сумма взысканий не изменилась.