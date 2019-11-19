В Липецкой области минусовые температуры сохранятся даже днем

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется высоким, будет преимущественно без осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 ноября - 0 градусов, что на 2 градуса выше нормы. 21-22 ноября среднесуточные температуры резко понизятся до 5-6 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, слабые моросящие осадки, местами туман, ночью возможен гололед. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, слабые моромящие осадки, туман. Температура ночью будет от 0 до 2 градусов мороза, днем она составит от 0 до 2 градусов тепла.



День 20 ноября стал самым теплым в Липецке в 1940 году, тогда в городе было +12 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 21 градус мороза.



